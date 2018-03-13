Brexit переходит к "жесткому" сценарию

Чем дольше совещаются политики Великобритании и ЕС, тем больше шансов на реализацию сценария «жесткого» выхода Лондона из Евросоюза. Сейчас идет вторая фаза переговоров, и она то и дело останавливается из-за множественных разногласий сторон.

У переговорщиков минимум три острых момента, по которым до сих пор нет единой точки зрения – это вопрос с ирландскими границами, структура переходного периода и торговые отношения в нем, а также параметры пошлин для обеих сторон. И если последний нюанс касается финансово-технических аспектов, он вполне может быть просто прописан на бумаге в общих чертах и оставлен на последний момент для вынесения окончательного решения, то два первых являются определяющими и могут существенно осложнить Великобритании выход из ЕС.

Оба основных вопроса должны были быть решены еще в ходе первой фазы переговоров (всего их три), но опубликованный на прошлой неделе черновик ЕС показал, что Европе совсем неинтересны английские приоритеты и она остается при своем мнении. Мнение это заключается, прежде всего, в потере Англией преференций в торгово-экономических отношениях с ЕС на время всего переходного периода, который продлится два года. Это может привести к серьезным финансовым потерям для британских компаний – в среднем не менее 50 млрд фунтов в год, а может и больше.

Понятно, почему это делает ЕС – ему нужно сохранить для себя максимально интересные условия торговли с Великобританией и сделать так, чтобы она заплатила за выход как можно дороже. В таких условиях компании и предприятия с обеих сторон будут тщательно хеджировать свои риски и избегать проведения сделок в этом правовом поле, пока не будет стопроцентной ясности с финансами и зонами ответственности. Это плохая новость для английского бизнеса и фунта стерлингов, которая может в долгосрочной перспективе давить на позиции «британца».

«Жесткий» сценарий Brexit не только негативно повлияет на фунт, но и лишит экономику поддержки со стороны экспортеров и импортеров, и это может «сбить» темп роста английского ВВП в среднем на 0,3%-0,5% в год.