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Прогноз результатов МТС за IV квартал: сохраняются положительные тенденции


Рынки
Силуэты
Аналитики Sberbank Investment Research
 
В понедельник, 19 марта, МТС опубликуют результаты за 4К17. Мы ожидаем, что компания также сообщит о своих ожиданиях на 2018 год.

По нашим оценкам, консолидированная выручка компании выросла в 4К17 на 4% по сравнению с 4К16, что должно было обеспечить повышение консолидированной EBITDA на 7% (при рентабельности на уровне 38,5%).

Мы полагаем, что совокупную выручку поддержала хорошая динамика в сегменте услуг мобильной связи в России (где, по нашим оценкам, выручка увеличилась на 4%), а также возобновление роста продаж мобильных устройств.

Мы также ожидаем, что на Украине увеличение выручки и EBITDA в национальной валюте будет нивелировано девальвацией гривны против рубля.

Чистая прибыль МТС в 4К17, по нашим оценкам, составит 16,1 млрд. руб. Наш прогноз на 4К17 предполагает рост выручки за 2017 год на 1,6% и EBITDA на 6,0% (в последнем случае - немного выше, чем ожидает компания), говорится в обзоре стратегов Sberbank Investment Research.


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