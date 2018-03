России комфортен диапазон $60-70 за баррель Brent

С одной стороны находится Саудовская Аравия, которая хочет, чтобы нефть стоила не меньше $70 за баррель. С другой стороны – Иран, который настаивает на стоимости черного золота на уровне около $60 за баррель. Спор вызван их разногласиями о том, как восстановление цен повлияет на добычу сланцевой нефти в США, сообщает The Wall Street Journal. Ситуация не выглядит удивительной: Ирану, чтобы сбалансировать бюджет, достаточно, чтобы нефть стоила только $57,2 за баррель. В то же время Саудовской Аравии нужно около $70 за баррель, чтобы покрыть рекордные госрасходы в 2018 году. Беспокойство по поводу добычи сланцевой нефти, вероятно, будет главной темой на следующей встрече членов ОПЕК в Вене в июне 2018 года.

Есть и еще одна важная новость. IPO государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco), вероятно, произойдет лишь в 2019 году. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на три источника, знакомых с планами компании. Ранее Saudi Aramco сообщала, что разместит свои акции на саудовской бирже Tadawul, а также на одной-двух международных площадках. Появились также спекуляции о возможной продаже доли акций суверенному фонду благосостояния, возможно, китайскому.

Злые языки говорят, что после раскулачивания в конце прошлого года саудовских олигархов бюджету королевства уже не так нужны деньги. Аналитики финансовых компаний полагают, что у саудитов проблемы с прозрачностью: далеко не вся информация, которая должна быть раскрыта во время IPO, может понравиться рынку. Прежде всего, это, конечно, касается объема нефтяных запасов. Финансовая теория гласит, что размер запасов определяет до 80% стоимости нефтяной компании. Напомним, сами саудиты оценили Saudi Aramco в $2 трлн., а капитализация предложенных акций составляет $100 млрд. К тому же инвесторы любят эффективность, контроль над затратами, рентабельность и другие важные показатели. После недавнего падения цен на нефть ведущие мировые нефтяные компании, в том числе российские «Роснефть», «Сургутнефтегаз» и «Лукойл», провели оптимизацию бизнеса, внедрили программы по сокращению расходов. Рынок сомневается, что аналогичные шаги были предприняты в нефтяной компании арабского королевства, воспринимая Saudi Aramco как не рыночную структуру.

Часть инвесторов полагает, что, покупая бумаги саудитов, они могут профинансировать международный терроризм и, соответственно, стараются воздерживаться от столь сомнительных с точки зрения морали инвестиций. Вероятно, модные сейчас вложения в марихуану и секс-индустрию, которые часто приносят неплохой доход, с точки зрения морали и западного христианства лучше. Глобальные инвесторы, как всегда, очень избирательно берут совесть в долю.

Конечно, перенос IPO Saudi Aramco на 2019 год – это плохая новость для спекулянтов с развивающихся рынков в целом и для инвесторов, интересующихся акциями российских нефтегазовых холдингов, в частности. Особенно это касается «Газпрома», в меньшей степени – «Лукойла» и «Роснефти». Многие спекулянты сделали ставку на то, что саудиты в текущем году продадут бумаги дорого, и новый уровень оценки приведет к переоценке, то есть к взрывному росту котировок их акций. Теперь IPO отложено на год, и не факт, что оно вообще состоится. Кредиты надо отдавать, а ещё по ним обязательно платить проценты.

Самой России не так принципиально, будет ли нефть торговаться по $60 или по $70 за баррель. Обе цены на черное золото дают гарантию от финансовых потрясений: не будет проблем с бюджетом и курсом рубля. Ключевая ставка ЦБ РФ, вероятно, на конец 2018 года составит 6,5%. Сейчас она находится на уровне 7,5%. Однако темпы экономического роста по итогам 2018 года, вероятно, составят менее 2%, что ниже среднемировых. Удивляться этому не приходится. Россия по-прежнему находится под давлением санкций, корпоративный сектор в значительной степени отрезан от импорта технологий и рынков капитала. Экономика – это искусство возможного, ни больше и ни меньше.