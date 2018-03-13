Доходности ОФЗ в ближайшие дни опустятся на 3-5 б.п.

В сравнении с 7 марта, несмотря на достаточно большой временной промежуток, изменения котировок большинства рублевых гособлигаций были незначительными. В этом отношении наш рынок ничем не выделяется на фоне других EM, отклонения доходностей большинства 10-летних локальных бенчмарков которых от уровней среды не превышают 3 б.п. Доходности ОФЗ срочностью 1-5 лет сейчас находятся в диапазоне 6,09-6,63%, доходности более длинных бумаг – в интервале 6,8-7,3%.

Пока что предпосылок для роста волатильности на рынке ОФЗ по-прежнему не наблюдается: цены на нефть Brent остаются в районе 65 долл. за барр., а доходность UST-10 – в середине диапазона последних дней на уровне 2,88%. Однако все может измениться во второй половине дня в связи с публикацией в 15:30 мск данных по инфляции в США за февраль, прогноз – 0,2% м/м и 2,2% г/г.

Наш базовый сценарий по- прежнему предполагает, что в отсутствие больших сюрпризов доходности ОФЗ в ближайшие дни опустятся вниз на 3-5 б.п. в ожидании смягчения ДКП Банка России в сочетании с сигналом к дальнейшему снижению ставок на заседании 23 марта.



