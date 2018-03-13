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США обещают новые санкции, что заставит инвесторов воздержаться от активных действий на рынке РФ


Рынки
Виктор Веселов
Виктор Веселов
главный аналитик банка "Глобэкс"
 
Сейчас инвесторы проявляют осторожное поведение ввиду публикации во вторник данных по инфляции в США за февраль, а также из-за оценки доклада Минфина США по госбюджету за прошлый месяц.

С одной стороны, усиление показателя приведет к ослаблению доллара, с другой - укрепит ожидания инвесторов относительно повышение процентной ставки ФРС. Ставка 3-х месячного кредита LIBOR поднялась на 25 б.п. в течение месяца до 2,08%, что также косвенно подтверждает ожидание повышение ставки ФРС.

В среду будут опубликованы данные по розничным продажам в США, прогноз положительный, это может сыграть в пользу доллара.

Сегодня инвесторы обратят внимание на доходность 4-недельных и 30-летних векселей и гособлигаций США по итогам аукциона-размещения. Не исключено, что ставки поднимутся, что также может оказать доллару поддержку.

Рубль будет под давлением. Однако, выплата налогов за I квартал играет в пользу рубля. На фоне структурного профицита ликвидности в банковской системе в 3 трлн руб., мы не ожидаем существенного укрепление рубля. Из-за приближения выборов президента РФ, появляются новые сообщения о требовании группы конгрессменов США ввести новые санкции против РФ, что заставит инвесторов воздержаться от активных действий на российском рынке. Вполне возможно, что санкции, которые обещал министр финансов США, будут введены после выборов. Конгресс США их степень тяжести не устраивает, что выльется в новый виток ожесточенной риторики против РФ. На таком фоне российский рынок скорее снизится.

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