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Вести со сланцевых полей давят на нефтяные цены


Commodities / Рынки
Николай Подлевских
Николай Подлевских
начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
 
Цены энергоносителей в понедельник снизились. Так, нефть марки Brent, оставаясь в боковом коридоре вблизи 65 долларов за баррель за сутки, потеряла чуть менее процента.

Потери цены американской нефти марки WTI были чуть более выраженными.  

Негативным фоном для цен нефти можно назвать новый месячный обзор EIA, в котором делаются оценки дальнейшего развития ситуации с добычей нефти в США. Согласно их данным, в апреле добыча сланцевой нефти в США вырастет еще 131 тб/д. Понемногу в рост добычи дадут вклад различные поля месторождений (Bakken:+12тб/д, Eagle Ford: +23тб/д, Niobrara:+12тб/д). Но основной рост по-прежнему будет обеспечиваться за счет полей Permian (+80 тб/д), где добыча уже приблизилась к 3мб/д. 

Там продолжаются наиболее интенсивные буровые работы и вводятся в строй все новые и новые скважины. Даже несмотря на то что каждый месяц добыча старых скважин на полях Permian падает уже почти на 200 тб/д, за счет интенсивного бурения и ввода в строй новых скважин  добыча там продолжает расти. На полях Permian теперь работает больше половины из всех 800 действующих в США буровых установок. С учетом роста эффективности бурения в марте они обеспечат ввод в строй около 275 тб/д новой добычи. В результате пока бег по эскалатору, идущему вниз, для Permian обеспечивает продолжающийся рост добычи.

Угрозы дальнейшего роста добычи нефти в США активизируют действия продавцов, но они вносят также раскол в ряды подписантов ОПЕК+. Основное разногласие теперь возникло по линии СА-Иран. В то время как Саудовская Аравия для финансирования своего бюджета заинтересована в $70 за баррель, Иран хочет, чтобы ОПЕК позаботилась о том, чтобы цены оставались в районе $60 за баррель для сдерживания сланцевиков, о чем министр энергетики Ирана Бижан Зангане сообщил в интервью The Wall Street Journal.

По его сообщению, Иран будет настаивать на осторожном наращивании производства. В настоящее время Иран добывает около 3,8 мб/д, и может увеличить этот показатель на 100 тб/д. Иран считает также, что в июне представители картеля могут договориться о начале ослабления производственных квот в 2019 году. Саудиты заявили о своей готовности обсуждать подобные предложения. Зангане уверен, что недавние попытки ОПЕК договориться со сланцевиками США ни к чему не приведут. Достижение вразумительного соглашения невозможно, считает министр, поскольку сланцевых производителей около тысячи, и они не объединены ни в какой союз. По существу это мнение важного члена ОПЕК о проведенных переговорах ОПЕК с представителями сланцевой индустрии США. В результате Иран полагает, что сокращение добычи – единственное средство в арсенале ОПЕК для управления рынком.

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