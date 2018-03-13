Рынок акций РФ и рубль мало изменятся в начале дня

Ожидается открытие рынка с незначительным отклонением по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2315-2320, ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 2310 и 2300, а в качестве сопротивлений выступят отметки 2330 и 2340, оценивает Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".

"После нейтрального старта торгов наиболее вероятен переход индекса Мосбиржи в состояние консолидации вблизи уровня открытия в ожидании новых значимых драйверов. Этому способствует в целом нейтральное состояние внешнего фона", - добавил он.

Стабильный утренний ход торгов нефтью обеспечит нейтральной начало торгов рублем, и лишь обострившиеся отношения с Западом могут привнести на рынок какой-то элемент неожиданности, считает Вадим Иосуб из компании "Альпари".

Ожидаемый дневной диапазон для доллара составляет 56,3-57,4 рубля, для европейской валюты - 69,4-70,8 рубля, оценил он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов не продемонстрировали единой динамики на фоне данных по рынку труда страны, однако NASDAQ обновил рекорд.

Уровень безработицы в феврале в США остался на уровне января - 4,1%, тогда как эксперты ожидали снижения индикатора до 4%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 313 тысяч.

Азиатские биржи с утра менялись разнонаправленно в пределах 0,9%, японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский Shanghai SE Composite Index снижался на 0,4%.

Фьючерсы на фондовые индексы США с утра менялись разнонаправленно в пределах 0,15%. Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 64,9 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро колебался на уровне 1,2326 доллара против 1,2330 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Рынок акций РФ закрылся разнонаправленно в понедельник по основным индексам под давлением слабеющего рубля. Индекс Мосбиржи к закрытию вырос на 0,27%, до 2318,01 пункта, индекс РТС снизился на 0,18%, до 1283,18 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника вырос на 0,22 рубля - до 56,88 рубля, евро - на 0,38 рубля, до 70,13 рубля.