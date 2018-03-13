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ОФЗ: на этой неделе Минфин погасит бумаги почти на 150 млрд руб


Облигации / Рынки
Максим Коровин
Максим Коровин
старший стратег ВТБ Капитал
 
В понедельник рынок ОФЗ продолжил консолидироваться на низких объемах (оборот в секции суверенного долга на ММВБ составил 23 млрд руб.).

Утром на фоне укрепления рубля кривая сместилась вниз на 2 бп, но как только рубль вновь начал слабеть, продажи в ОФЗ усилились. Локальные игроки преимущественно сокращали позиции в длинных бумагах, что, впрочем, нивелировалось спросом со стороны нерезидентов. Вторая половина дня прошла без существенных движений, и в конечном итоге рынок закрылся практически на уровнях предыдущей торговой сессии (т.е. прошлой среды). Среднесрочные и длинные выпуски завершили сессию на прежних позициях или снизились в доходности на 1–2 бп. Исключение составил ОФЗ-26219 (YTM 6,99%; +1 бп), немного потерявший в цене. Ближний отрезок кривой торговался разнонаправленно: ОФЗ-26216 (YTM 6,31%) опустился в доходности на 6 бп, в то время как ОФЗ-26214 (YTM 6,46%) прибавил 9 бп. В результате спред на отрезке 2–10 лет остался вблизи годового максимума на отметке 68 бп (−1 бп). Индексируемый на инфляцию ОФЗ-52001 закрылся в небольшом плюсе, в результате чего показатель вмененной инфляции повысился на 1 бп, до 3,82%.

Сегодня Минфин объявит параметры завтрашних аукционов. Мы ожидаем, что, как и на прошлой неделе, суммарный объем размещения составит 40 млрд руб. Для реализации квартального плана заимствований (450 млрд руб.) за три оставшихся недели Минфину остается разместить облигаций всего на 87 млрд руб., что не должно составить проблем.

Между тем в прошлую среду для размещения всего запланированного объема ОФЗ-25083 (20 млрд руб.) Минфину пришлось предложить инвесторам небольшую премию (4–5 бп), и, учитывая, что с тех пор рыночные условия существенно не изменились, мы полагаем, что более крупное размещение потребовало бы не меньшей (а возможно, и большей) премии к вторичному рынку.

С другой стороны, на этой неделе (в четверг) истекает срок обращения ОФЗ-26204 почти на 150 млрд руб., что может оказать рынку техническую поддержку. Насколько мы понимаем, основная часть этого выпуска находится у локальных игроков, которые наверняка вновь реинвестируют полученные средства в ОФЗ.

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