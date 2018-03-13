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Снижение котировок нефти может негативно сказаться на динамике торгов на Мосбирже


Рынки
Андрей Кочетков
Андрей Кочетков
аналитик компании "Открытие Брокер"
 
Утро на российском рынке началось вполне позитивно, так как участники торгов отыгрывали позитив, который разыгрался на внешних рынках в конце предыдущей недели, когда в России отдыхали.

Затем рубль начал слабеть, а нефть падать. В итоге индексы закрыли день разнонаправленно. День был довольно насыщен корпоративными событиями. «Лента» (+0,56%) увеличила выручку в 2017 году на 19,2%, а прибыль на 18,4%, добившись роста сравнимых продаж на 0,9%, а также среднего чека на 2,3%. ТГК-1 (+1,53%) увеличила чистую прибыль по МСФО за 2017 год в полтора раза, а «Мосэнерго» (-1,38%) увеличила прибыль на 84,6% до 24,802 млрд рублей. «АЛРОСА» (+0,89%) использовала средства от продажи газовых активов для досрочного погашения ряда кредитов, что позволило сократить долговую нагрузку более чем на 27%. Polymetal (-1,69%) увеличил выручку в 2017 году на 15%, но снизил скорректированную прибыль до $376 млн с $382 млн. Аутсайдером дня стали бумаги «Мегафон» (-4,18%), которые довольно активно восстанавливали свои позиции в последние дни, но теперь настало время фиксации прибыли. К тому же ФАС проявляет необычайную активность в возбуждении дел против сотовых операторов, которые не выполняют обязательства по отмене внутрисетевого роуминга. В лидерах дня были бумаги «Башнефти» (+2,76%), «НЛМК» (+2,68%), привилегированные акции «Татнефти» (+2,29%), «Сургутнефтегаза» (+1,82%). В «НЛМК» продолжают отыгрывать дивидендную историю, поскольку за IV квартал совет директоров рекомендовал выплатить 3,36 рубля на акцию. На рынок явно оказывают давления ожидания, связанные с возможными недружественными действиями со стороны западных партнёров. Евросоюз продлил свои ограничения против РФ ещё на полгода. В США могут представить новые меры против РФ в ближайшие пару недель, а Великобритания уже назначила виновных по делу отравления бывшего шпиона. 

Рубль также испытывал определённые сложности во второй половине дня. Курс доллара доходил до 56,99. Впрочем, давление на отечественную валюту оказывала и нефть, которая к вечеру упала ниже $65 за баррель Brent. Показательно, что к вечеру слабели и валюты Новой Зеландии, и Канады. То есть рубль не был одинок в своей слабости. Впрочем, в ближайшее время у рубля появятся свои домашние поддержки в виде размещений ОФЗ, а также начала налогового периода. К тому же с 7 марта Минфин направляет на покупку валюты лишь 9,6 млрд рублей в день по сравнению с 15,1 млрд в предыдущем месяце. К вечеру понедельника доллар укреплялся на 0,39% до 56,88, а европейская валюта росла на 0,54% до 70,13.   

Торги в США завершились разнонаправленно. В понедельник не было важной статистики, но хватало важных событий. Президент Д. Трамп заблокировал сделку по покупке компанией Broadcom (+3,57%) производителя чипов Qualcomm (-0,35%). По мнению главы Белого дома, данное враждебное поглощение наносит ущерб безопасности США. В частности, Qualcomm является поставщиком компонентов для правительственной беспроводной связи. Одной из худших бумаг в индексе Dow Jones были акции Boeing (-2,91%). Компания может оказаться одним из главных пострадавших, если развернётся глобальная торговая война. Ряд компаний лишатся своих высших руководителей по случаю ухода на пенсию: Goldman Sachs (+0,96%), DowDuPont Inc. (-1,23%). Biogen Inc. (-2,17%) неожиданно объявила о том, что покупает разработку Pfizer по лечению шизофрении  почти за $600 млн. Надо сказать, что для сектора биотехнологий подобное событие весьма необычно, поскольку чаще происходит обратное, когда крупные фармацевтические гиганты покупают разрабатываемые препараты у экспериментальных биотехнологов. И, наконец, вполне приятная для РФ новость. Согласно публикации в Wall Street Journal, республиканцы, входящие в комитет Конгресса по разведке, не обнаружили связи Д. Трампа с Кремлём, а также не нашли подтверждений того, что российская информационная кампания во время выборов выдвигала Д. Трампа в качестве своего фаворита. 

После осечки на Wall Street в Азии также проявили осторожность. Во вторник в США выйдут данные по потребительской инфляции, которые могут существенно повлиять на настроения инвесторов. В Японии продолжает разгораться политический скандал, связанный с участием министра финансов Таро Асо в противоречивой продаже земельных участков. В Китае власти намерены создать регулятор, который будет надзирать над банковской и страховой индустриями. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США находилась в районе 2,877% по сравнению с 2,91% сутки назад.

Нефть оставалась под давлением. В пятницу котировки резко выросли на фоне сильных данных по рынку труда и замедления темпов роста заработной платы. Однако в начале недели участники торгов вновь вспомнили о том, что производство в США продолжает расти. На позапрошлой неделе оно увеличилось на 86 тыс. бар. до рекордных 10,369 млн бар. в сутки. В Минэнерго США отмечают, что мартовская сланцевая добыча 6,82 млн бар. в сутки уже является рекордной, а в апреле она повысится до 6,95 млн бар. в сутки. Соответственно, если рынок столкнётся с очередной статистикой роста запасов в США вместе с увеличением производства, то котировки могут вновь протестировать минимальные значения текущего года. К 9:00 (мск) Brent – $64,93 (-0,03%), WTI – $61,32 (-0,07%), золото – $1320,9 (+0,01%), медь – $6874,04 (-0,19%), никель – $13720 (+0,33%), палладий – $973,9 (+0,65%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,1% до 89,98 п. К 9:00 (мск) EUR/USD – $1,233 (-0,03%), GBP/USD – $1,389 (-0,09%), USD/JPY – 106,74 (+0,29%).

Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Нефть находится под давлением, азиатские рынки торгуются неуверенно. С другой стороны, если верить публикации Wall Street Journal, то у США могут быть сложности с нахождением поводов для новых ограничений против РФ, если комитет по разведке не обнаружил существенного вмешательства в выборы США на стороне какого-либо кандидата. Впрочем, место США может легко занять Великобритания, которая уже нашла такой повод. Соответственно, волатильность и неуверенность в российских бумагах будет сохраняться. Корпоративный календарь на вторник достаточно скудный. Совет директоров «НОВАТЭК» рассмотрит вопрос о дивидендах.

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