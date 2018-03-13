Торги в РФ откроются нейтрально

Ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 2310, 2300 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 2330, 2340 п.

После нейтрального старта торгов наиболее вероятен переход индекса МосБиржи в состояние консолидации вблизи уровня открытия в ожидании новых значимых драйверов. Этому способствует в целом нейтральное состояние внешнего фона.

Выхода ключевой иностранной статистики сегодня не ожидается. Во второй половине дня привычным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется характер изменения стоимости фьючерсов на нефть.

В минувший понедельник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0,27%) и РТС (-0,18%) завершили торги с незначительным разнонаправленным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. В первые минуты торгов они отыграли сильный пятничный прирост стоимости нефтяных фьючерсов и позитивное закрытие рынка акций в США. Однако дальнейшие попытки игры на повышение локального рынка потерпели неудачу. Против российских «быков» сыграло наметившееся во второй половине дня ухудшение настроений на нефтяном рынке.

В целом же можно отметить, что индексы МосБиржи и РТС провели вчерашний день в состоянии консолидации. Среднесрочная техническая картина в них не изменилась. Она остается нейтральной.

Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH8) пришли в состояние контанго величиной в 1,8 п., или 0,15% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка вновь оказались близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне незначительного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись с разнонаправленным отклонением в пределах 1-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Акции «Газпрома» (GAZP RM, +1,10%) заметно опередили индекс МосБиржи сугубо по техническим причинам. В них продолжился наметившийся еще в минувшую пятницу отскок от среднесрочного минимума. Ранее эти бумаги заметно подешевели под влиянием негативного информационного фона, связанного с очередным обострением «газовой войны» эмитента с НАК «Нафтогаз Украины». Между тем, стороны конфликта по-прежнему остаются далеки от его разрешения. В начале марта «Газпром» инициировал процедуру расторжения контрактов на поставку трубопроводного газа для нужд Украины и на транзитные поставки в Европу. После этого на Украине начался процесс описи и ареста имущества «Газпрома» под предлогом взыскания задолженности, образовавшейся в результате решений антимонопольного органа сопредельной страны и Стокгольмского арбитража.

Бумаги Магнит (MGNТ RM, +0,76%) заметно подорожали на фоне сообщения о том, что Федеральная антимонопольная служба разрешила банку ВТБ (VTBR RM, -1,01%) приобрести 29,1% акций торговой сети у ее основателя Сергея Галицкого. Таким образом, эта нашумевшая сделка окажется урегулирована с точки зрения действующего законодательства. Вероятно, указанная новость станет дополнительным стимулом для продолжения коррекционного отскока акций «Магнита» от достигнутого в середине февраля долгосрочного минимума. Эти бумаги по-прежнему сохраняют технический потенциал для восстановления в диапазон 5500-6000 руб. на временном горизонте в несколько недель.

Бумаги НЛМК (NLMK RM, +2,68%) с некоторым опозданием отыграли недавнее известие о том, что совет директоров эмитента рекомендовал акционерам одобрить выплату дивидендов за 4 квартал 2017 года в размере 3,36 руб. на акцию, что составляет порядка 2,2% от их текущей биржевой цены. Добавим, что спрос на эти бумаги в конце минувшей недели был отложен в связи с новостями по поводу введения в США заградительной импортной пошлины на сталь в размере 25%.

Акции АФК Система (AFKS RM, -1,16%) оказались под давлением на фоне сообщения о том, что глобальные депозитарные расписки эмитента с 16 марта 2018 года будут исключены из базы расчета индекса MVIS Russia по итогам квартальной ребалансировки. Это решение вызовет ликвидацию позиций в указанных бумагах со стороны ряда индексных фондов акций.

Стоит также отметить заметное падение стоимости акций Мосэнерго (MSNG RM, -1,38%), которое состоялось по факту публикации позитивной годовой отчетности эмитента по МСФО. Согласно свежим данным прибыль электроэнергетической копании по итогам 2017 года возросла на 84,6%, до уровня 24,8 млрд руб. В то же время, годовая выручка ПАО «Мосэнерго» увеличилась лишь на 2,8% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Среднесрочная техническая картина в указанных бумагах остается нейтральной. Они продолжают движение в средней части своего трехмесячного диапазона, ограниченного отметками 2,6-2,8 руб.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США балансируют на грани положительного и отрицательного отклонения. Контракты на нефть сорта Brent потеряли в стоимости 0,1%. Фьючерсы на золото незначительно подешевели. Японский фондовый индекс Nikkei225 прибавил 0,3%. Гонконгский Hang Seng понизился на 0,2%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное.