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Банк России может снизить ставку на 0,5 п.п.


Облигации / Рынки
#Евгений Жорнист
Евгений Жорнист
портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"
 
Основное внимание рынка облигаций на прошлой неделе было приковано к заседаниям Банка Японии и ЕЦБ, а также к статистике по рынку труда в США.

Как и ожидалось, оба центральных банка не стали вносить существенных изменений в свои политики, сохранив их еще по крайней мере на год стимулирующими, – ЕЦБ подтвердил сохранение покупок облигаций на рынке в объеме 30 млрд евро в месяц, а Банк Японии сообщил о продолжении таргетирования доходности по 10-летним казначейским бумагам в районе нуля, на что регулятор планирует потратить порядка 80 трлн иен в течение года. Сохраняющийся приток ликвидности от центральных банков в ближайшем будущем будет оставаться важнейшим фактором, сдерживающим рост доходностей по облигациям. 

Сильные данные по американскому рынку труда продолжают оказывать влияние на ожидания участников рынка относительно динамики ставок в США. Рекордный за последнее время прирост числа рабочих мест добавил уверенности инвесторам в том, что в этом году следует ожидать четырех повышений ставки. В фокусе инвесторов в ближайшее время будет первое под руководством нового главы комитета Дж. Пауэлла заседание ФРС, в ходе которого Пауэлл может дать важные комментарии по дальнейшим планам регулятора. 

В России Минфин объявил об обмене части выпуска облигаций Россия-30 на вновь размещаемые облигации существующих и, возможно, новых выпусков, что оказало заметное давление на длинный конец суверенной кривой. 

В рублевом сегменте ситуация развивалась в ожидаемом русле. Цены ОФЗ несколько подросли, Минфин разместил новый выпуск ОФЗ 26224 (29-й год погашения). Спрос был довольно сильным – 53,7 млрд руб. при предложении 20 млрд руб. Размещение старого и более короткого выпуска 25083 прошло при более скромном спросе – около 33 млрд. На текущей неделе ожидается погашение выпуска ОФЗ 26204 на 150 млрд руб., что заметно увеличит свободную ликвидность и как следствие – спрос (в первую очередь на короткие ОФЗ). 

Свежая порция данных по инфляции добавила причин ожидать дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ в ближайшем будущем. По итогам февраля показатель 12-месячной инфляции не изменился, составив 2,2%, несмотря на ожидания ее ускорения до 2,3%. Также ниже ожиданий оказалась базовая инфляция (1,9% при ожиданиях 2,0%). Конечно, расхождения между ожиданиями и фактическим значениями укладываются в рамки статистической погрешности и погрешности округления, но сам факт низкой инфляции – это новая нормальность для российской экономики. 

Если верить опросу Bloomberg, подавляющее большинство аналитиков ожидают снижения ключевой ставки ЦБ РФ на ближайшем заседании еще на 0,25 п.п. Мы разделяем этот прогноз, но полагаем, что регулятор может снижать ставки даже активнее, например, на 0,5 п.п.

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