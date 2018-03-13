Обстановка на внешних рынках не способствовала оживлению – активность трейдеров сократилась в ожидании развития событий в рамках «торговых войн», а также каких-либо новостей, способных повлиять на перспективы денежной политики ФРС и динамику процентных ставок. Тем не менее инвесторы проявили интерес к отдельным бумагам. Спрос был сосредоточен преимущественно в акциях сырьевых компаний Так, обыкновенные акции Башнефти (BANE) подорожали на 2.8%, НЛМК (NLMK) – на 2.7%, Сургутнефтегаза (SNGS) – на 1.8%. Тем временем открытие дела ФАС в отношении внутрисетевого роуминга Вымпелкома стало поводом к продажам по бумагам Мегафона (MFON, -4.2%).

Во втором эшелоне сохраняется спрос. Так, обыкновенные акции ОВК (UWGN) подорожали на 10.3%, Красноярскэнергосбыта (KRSB) – на 6.9%, ЧТПЗ (CHEP) – на 6.2%.

Фондовые индексы США в среднем немного понизились, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются в среднем немного выше уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские индексы закрылись разнонаправленно, по азиатским также пока не сложилось единой динамики движения.

Сегодня в начале торгов вероятно продолжение консолидации по индексу РТС. Потенциально вывести рынки из состояния затишья могут данные по динамике индекса потребительских цен в США (CPI, 15:30 мск) - в том случае, если они разойдутся с прогнозом и, соответственно, повлияют на ожидания в отношении изменений процентных ставок.

На валютном рынке также пока не наблюдается оснований для сильных движений, в начале торгов вероятно продолжение консолидации немногим ниже отметки 57.0 по паре доллар-рубль.