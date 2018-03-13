Сильного ослабления рубля ждать не стоит

Ввиду отсутствия значимых заявлений и макроэкономических событий, нисходящая коррекция по нефти вызвала ослабление рубля к иностранным валютам. Баррель Brent подешевел на 2,5%, до $64,16. На этом фоне пара доллар/рубль выросла до 56,99 руб. за «американца», а пара евро/рубль - до 70,23 руб. за единицу европейской валюты.

Во вторник, 13 марта, на торгах в Азии баррель Brent подешевел на 0,18%, до $64,83. Нефть консолидируется в ценовом диапазоне $63,16-66,12. Если продавцы пройдут нижнюю границу диапазона, то падение курса рубля ускорится.

Учитывая, что нефть торгуется в минусе, валютный рынок откроется повышением котировок на доллар США. Техническая картина по нему благоприятная. Цель по паре доллар/рубль на ближайшие 12 часов находится на отметке 57,38 руб. за «американца» – это максимум, который до этого был зафиксирован 2 марта. Цель для пары евро/рубль расположена на значении 70,54 руб. за евро. Кардинальных изменений в рублевых парах не было, поэтому сильного ослабления рубля ожидать не стоит.