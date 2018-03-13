Рынок нефти остается в плену "медведей"

Накануне рынок уже учел в ценах прогнозы EIA, которые предполагают рост эффективности каждой из сланцевых скважин. В сектор идут деньги, и это означает, что добыча в США будет нарастать по мере расширения интересов в этой области. Утром во вторник баррель Brent торгуется по $64,84 (-0,2%) при недельном минимуме $63,43.

Техническая картина не исключает возвращения продавцов в область $63-64, особенно если будет пробита поддержка на уровнях $63,40-63,50. Вчера рынок предпринимал попытку, но продажи позже были выкуплены. Вторая атака может оказаться более результативной.

Данные Baker Hughes, вышедшие в прошлую пятницу, продемонстрировали рост численности буровых в США на 3 единицы, до 984 штук, но компоненты отчета впервые за много недель оказались не слишком благоприятными для сектора нефти. Число нефтяных вышек снизилось на 4 единицы, в то время как число газовых выросло на 7 единиц. В годовом же сопоставлении положительная динамика сохраняется в силе (+216 штук), и этот временной промежуток сейчас важнее.

Сегодня начнут публиковаться данные по запасам черного золота и нефтепродуктов в США. Во вторник вечером выйдут свежие данные от Американского института нефти, которые, согласно средним ожиданиями, основанным на результатах опросов Bloomberg и общих рыночных предпочтениях, могут показать рост запасов нефти на 2 млн баррелей. Запасы бензина могли сократиться на 0,25-0,50 млн баррелей, запасы дистиллятов могли упасть на 1-2 млн баррелей. Пока новостной фон и поток статистики играют в пользу осторожных продавцов.