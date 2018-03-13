Необходимо "сбить энтузиазм" сланцевых нефтяников

На рынке есть акции для «быков», есть для «медведей», а есть акции, с которыми страшно иметь дело, потому что не ясно направление их дальнейшего краткосрочного движения. К таким акциям можно отнести Сбербанк об. На дневном графике есть «медвежье расхождение», на внутридневных графиках котировки консолидируются в «треугольнике», и объем торгов постепенно снижается. После выхода из фигуры консолидации котировки получат свежий импульс и объем торгов снова возрастет, а сейчас никто не хочет рисковать. Вчера котировки Сбербанка снизились на 0,1% - повышательный тренд проходит в данный момент на отметке 260, а нижний конверт Боллинджера на 254.

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Недавно в одном из комментариев написал, что цены на нефть могут снизиться до $58 за баррель. Подобные мысли посещают и других аналитиков. Аналитики голландского банка ING Groep NV считают, что цены на нефть могут снова упасть ниже $60 за баррель, так как рост поставок нефти из США в Восточную Азию грозит помешать ОПЕК и ее союзникам достичь своей цели. Страны-участницы соглашения ОПЕК в 2017 году обязались ограничивать объемы нефтедобычи, чтобы сократить излишки запасов на нефтяном рынке. Но американская нефть забирает всё большую долю важного рынка поставок нефти в Восточную Азию. Это обстоятельство может подтолкнуть некоторых стран-участниц соглашения увеличить объемы поставок. А это, в свою очередь, может привести к падению цен на нефть, которые с июня продемонстрировали рост, считает стратег по товарным рынкам в ING Уоррен Паттерсон.

Согласно прогнозам ING, во втором полугодии цена нефти Brent составит $57 за баррель. Рост цен на нефть, начавшийся в прошлом году, побудил американских нефтедобытчиков нарастить буровую активность, несмотря на их стремление с осторожностью подходить к вопросам, касающихся увеличения затрат. «Необходимо, чтобы цены на нефть в ближайшей перспективе оказались ниже $60, так как это помогло бы сбить энтузиазм американских нефтедобытчиков», – сказал Паттерсон.

По мере увеличения нефтедобычи в США, будут расти объемы экспорта американской нефти в Восточную Азию – регион, который традиционно является вотчиной ближневосточных нефтепроизводителей. В феврале даже государственная нефтяная компания Саудовской Аравии рассматривала возможность экспортировать свою нефть в Восточную Азию посредством своей американской дочки, но решила, что на тот момент это для нее экономически невыгодно.

Правда, взгляд аналитиков ING идет вразрез с мнениями многих других компаний, от Royal Bank of Canada и Goldman Sachs Group Inc. до BMI Research и Societe Generale SA, которые полагают, что сильный спрос будет оказывать поддержку ценам на нефть и компенсировать рост поставок из США. Хотя Паттерсон ожидает довольно сильного спроса на нефть, стратег ING полагает, что рост спроса может замедлиться и не полностью поглотить увеличившиеся объемы нефти из США.

Нефтедобыча в США сейчас составляет свыше 10 млн баррелей в день, превысив рекорд, установленный в 1970 году. Но при этом также выросли объемы экспорта из США на другие континенты, что поспособствовало снижению запасов в крупнейшем американском хранилище. Согласно данным Управления по энергетической информации (EIA) при министерстве энергетики США, за последние 6 месяцев объемы экспорта нефти из США составили в среднем 1,5 млн баррелей, что почти в два раза больше по сравнению с предыдущими 6 месяцами. Крупнейшим потребителем американской нефти является восточноазиатский регион.

Странам ОПЕК следует быть начеку, так как американские производители сланцевой нефти будут забирать себе всё большую долю восточноазиатского рынка, который является лидером по потреблению нефти, сообщает консалтинговая компания Wood Mackenzie Ltd. К середине 2020-х гг. объемы поставок нефти из США на другие континенты увеличится почти до 4 млн баррелей в день, и американская нефть составит конкуренцию иракской и канадской нефти, сообщила Wood Mackenzie на прошлой неделе.

"Восточная Азия – «рынок, который ближневосточные экспортеры нефти совсем не хотят терять, – говорит Паттерсон из ING. – Мы полагаем, что уровень выполнения соглашения ОПЕК будет падать. Официально договор будет оставаться в силе, но нет шансов, что какие-либо договоренности будут сохраняться в 2019 году».

В понедельник индексы S&P 500 и DowJonesIndustrialAverage завершили торги снижением. Подписание Дональдом Трампом закона о повышении ввозных пошлин на прошлой неделе негативно сказалось на динамике акций промышленных компаний. Тем временем, на фоне роста технологического сектора, в плюсе закрылся индекс NasdaqComposite. В лидерах падения в DowJonesIndustrialAverage оказались акции Boeing и Caterpillar, потеряв 2,92% и 2,37% соответственно. Протекционистская позиция Трампа в вопросе импорта стали и алюминия может привести к увеличению затрат этих компаний и снижению объема продаж на зарубежных рынках.

На прошлой неделе Трамп смягчил свою позицию, освободив от повышенных пошлин Канаду и Мексику. Переговоры продолжаются, так как на освобождение также надеются Евросоюз и Япония. «Крупные транснациональные промышленные корпорации оказались под ударом, так как они рискуют стать жертвами ответных мер», – сказал директор PerStirlingCapitalManagement Роберт Фиппс. По итогам торгового дня DowJonesIndustrialAverage упал на 0,62% - до 25178,61, S&P 500 потерял 0,13% и закрылся на отметке 2783,02, а NasdaqComposite прибавил 0,36% - до 7588,32.

Росту технологического индекса NasdaqComposite отчасти поспособствовало появление новых признаков того, что намерение Broadcom купить компанию по производству графических чипов Qualcomm за $117 млрд не получит одобрения. Министерство финансов США сообщило в письме к Broadcom, головной офис которой находится в Сингапуре, о подтверждении наличия беспокойств касательно государственной безопасности, связанных с этой сделкой, и о том, что компания не предоставила достаточно свидетельств о намерении передислоцироваться в США. Акции Broadcom выросли в понедельник по итогам дня на 3,57% - до $262,84. Акции MicronTechnology прибавили 8,76% - до $59,37. Аналитики Nomura повысили целевую цену по акциям этой компании до $100.