В 2019 году IPO Saudi Aramco может снова не состояться

Основная причина в том, что Саудовская Аравия опасается не получить ожидаемой капитализации компании в $2 трлн.

Такая высокая капитализация, на мой взгляд, была бы возможна при размещении, в случае если бы инвесторы видели потенциал роста. Ведь покупая актив, они рассчитывают на определенную доходность. При желаемой капитализации потенциал роста акций компании достаточно ограничен. А потенциал роста финансовых результатов компании, способный оказать поддержку акциям после размещения и привести их подъему, ограничивает ситуация на рынке энергоносителей.

Сейчас мало кто верит, что, даже при продлении сделки ОПЕК+ на 2019-й или при сохранении формата и изменения квот, нефть марки Brent сможет существенно превысить текущие годовые максимумы, установленные в районе $71.

Учитывая это, инвесторы могли бы принять участие в размещении, при условии капитализации компании в районе $1,7–1,8 трлн, что дало бы им возможность рассчитывать на доходность вложений в районе 10–15%. Однако на такие условия не согласна Саудовская Аравия. Причем перенос размещения на 2019 год ничего не изменит.

Фактически в следующем году вопрос будет тот же: либо Саудовская Аравия должна будет умерить свои ожидания, либо вновь передвигать сроки IPO в надежде на существенное улучшение ситуации на рынке энергоносителей, что выглядит маловероятным на горизонте ближайших лет.