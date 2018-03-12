Утренняя попытка укрепления рубля была недолгой

На этом фоне рубль предпринял попытку укрепиться. В моменте курс доллар/рубль опускался к 56,5, евро/рубль – к 69,7. Но в дальнейшем ситуация изменилась: Brent откатилась вниз к $65 за баррель, а на мировых рынках вернулся интерес к доллару. На этом фоне американская валюта отыграла у рубля утерянные позиции. На данный момент курс доллар/рубль находится на уровне 56,9, а евро/рубль – 69,96.

На фоне высоких цен на нефть, стабильного спроса на ОФЗ и интереса мировых инвесторов к рискованным активам, рубль сохраняет потенциал для укрепления. На наш взгляд, на эту неделю для курса доллар/рубль актуальным является диапазон 56,3-57,1, для евро/рубль – 69,6-70,8. Вполне возможно, что произойдет движение к нижним границам означенных интервалов. Этому способствует и начало налогового периода в конце этой недели, сопряженное со спросом на отечественную валюту со стороны экспортеров.

Сильных движений по рублевым валютным парам в ближайшее время не предвидится. Определяющим фактором для рубля продолжает оставаться динамика нефти. В этом отношении повышенное внимание к статистике по запасам и добыче нефти от Минэнерго США, которая выйдет в среду в 17:30 мск (США перешли на летнее время).