Торги на мировых площадках в понедельник проходят в неопределенности

Сводный индекс азиатского региона сегодня прибавил более 1%, а вот на европейских площадках динамика во второй половине дня уже нейтральная, выделяется лишь немецкий биржевой индекс DAX, который показывает рост на 0.4%. Главный фактор, который пугает инвесторов – новый ультиматум Трампа. Если ЕС не примет условия президента США до 23 марта, то Трамп начнёт торговую войну с Европой, что спровоцирует сильнейший выход из рисковых активов.

Рублёвый индекс Московской биржи сегодня во второй половине дня торгуется вблизи 2320 пунктов, показывая рост почти на 0.4%. Валютный РТС теряет скромные 0.15%, сползая до 1283 пунктов. Лучше рынка выглядят акции Газпрома и Роснефти, они показывают рост более 1%, в аутсайдерах бумаги Мегафона, они падают почти на 5%. Также отрицательную динамику показывают акции Мосбиржи (падение на 1%) и ЛУКОЙЛа (на 0.5%)

Индекс промышленных металлов после пятничного роста почти на 2% сегодня теряет почти 1%. Драгоценные металлы также показывают отрицательную динамику и снижаются на 0.5%. Тройская унция золота консолидируется на уровне 1317$. До мартовского заседания ФРС драгоценные металлы вряд ли покажут восходящую динамику, так как в повышении ставки уже никто не сомневается.

Нефть марки Brent после пятничного роста на 1.5% сегодня теряет 1%. Пока цене удаётся удерживать рубеж 65$ за баррель, но всё говорит о дальнейшем снижении в район 60$.

На глобальном валютном рынке американский доллар сегодня вновь торгуется почти без изменений у отметки 90 пунктов. Ключевая валютная пара евро/доллар также держится вблизи пятничного закрытия на уровне 1.23. А вот все валюты развивающихся стран сегодня находятся под небольшим давлением. Российский рубль в паре с долларом сегодня теряет 0.5%, торгуясь вблизи 57 рублей за доллар. На рынке российских облигаций начались незначительные продажи, поэтому давление на рубль может сохраниться.

Важных данных по экономике США сегодня нет, впрочем, как и новых драйверов для роста, поэтому с открытием торгов за океаном продажи на рынках акций могут усилиться.