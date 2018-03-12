Позитивный старт торгов в США может поддержать котировки российских акций

Достаточно позитивный внешний фон обеспечил участников рынка поводом для покупок. «ТГК-1» (+1,27%) увеличила чистую прибыль по МСФО в 2017 году в 1,5 раза до 7,927 млрд рублей при росте выручки на 15,3%. «КАМАЗ» (-1,7%) увеличил производство на 11% в январе-феврале. Бумаги «НМТП» дорожали на 1,53% на фоне статистики, показавшей рост грузооборота российских портов в январе-феврале на 4,4%. Polymetal (-1,82%) снизил скорректированную чистую прибыль в 2017 году по МСФО до $376 млн с $382 млн в 2016 году при росте выручки на 15% до $1,815 млрд. Совет директоров компании рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2017 год в размере $0,3 на акцию. «Лента» (+1,39%) увеличила выручку в 2017 году на 19,2%, а чистую прибыль на 18,4% до 13,3 млрд рублей. Примечательно, что компания даже зафиксировала рост сопоставимых продаж (LFL) на 0,9%, а также среднего чека на 2,3%. И, наконец, совет директоров «НЛМК» (+1,59%) рекомендовал выплатить дивиденды за IV квартал в размере 3,36 рублей на акцию. Закрытие реестра на получение дивидендов рекомендовано на 20 июня. Кроме того, в лидерах роста и падения отметились привилегированные акции «Татнефти» (+2,17%), «Роснефть» (+1,67%), «Магнит» (+1,47%), а также «Мегафон» (-4,56%), «М.Видео» (-2,21%), «ММК» (-1,62%), «Система» (-1,29%).

Рубль пытался укрепляться в утренние часы, но затем растерял свои достижения. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3705 рублей. Основное давление на рубль оказывает ситуация на внешних рынках. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США вернулась выше 2,90%, что рассматривается в качестве повода для фиксации прибыли на растущем фондовом рынке. Между тем, нефть уже не стремится к $66, как это было в пятницу, а может упасть ниже $65 за баррель Brent. Плюс к этому заявления из Великобритании говорят о том, что в Лондоне уже решили вопрос виновных в недавнем отравлении бывшего британского шпиона в РФ. Впрочем, уже к среде рубль получит поддержку в виде аукционов ОФЗ, а затем и налоговый период начнёт поддерживать отечественную валюту. К слову говоря, коллеги по сырьевому цеху также торговались с небольшим ослаблением к доллару США.

В Европе продолжили американский оптимизм, который зародился на сильных данных по рынку труда при более скромных темпах роста заработной платы. Слабость наблюдалась лишь в секторе базовых материалов. Самым сильным был сектор коммунальных услуг. Бумаги компании альтернативной энергетики Innogy SE подорожали почти на 13% на новостях, что E.On SE (+3,4%) купит 76,8% доли RWE AG (+6,5%) в Innogy SE. Впрочем, потери в базовых материалов также были незначительными. США приняли свои заградительные пошлины на сталь и алюминий, но предоставили исключения для Канады, Мексики и Австралии. Если европейцы пригрозят жёстким ответом, то без исключений могут остаться лишь Китай и РФ.

Нефть в утренние часы пыталась продолжить пятничный взлёт. Однако сил для этого уже не осталось. Wall Street Journal пишет о том, что в OPEC назревают противоречия. Саудовская Аравия хотела бы нефть выше $70, а Иран вполне доволен ценой в $60. Позиция Ирана оправдывается тем, что Тегеран опасается очередного всплеска инвестиций в сланцевую добычу в США, что приведёт котировки к очередному масштабному обвалу. В своём интервью WSJ Бежан Зангане выразил опасения, что очередной провал котировок заставит OPEC ещё больше сократить добычу, что приведёт к перераспределению долей на рынке. Кроме того, стоит вспомнить, что на прошлой неделе Минэнерго США сообщало о росте производства до 10,369 млн бар. в сутки. Соответственно, ближайшие 2-3 недели будут крайне важными для котировок. Если запасы в США будут расти вместе с производством, то вероятность тестирования уровня в $60 будет возрастать.

Перед стартом торгов фьючерс на S&P 500 подрастал на 0,2%. Из корпоративных событий заслуживают слухи о том, что Intel может заинтересоваться покупкой Broadcom, который пытается поглотить Qualcomm. Тем не менее в начале торгов американский рынок будет в плюсе, капитализируясь на пятничном отчёте по рынку труда и оплате труда. Однако уже во вторник начнут поступать свежие данные по инфляции США. Кроме того, доходность по 10-летним казначейским обязательствам США вновь выше 2,9%, что может существенно увеличить риски новой коррекции.

В России поводов для роста и падения немного, поэтому внешний фон будет оставаться главным ориентиром. Пока отчётность компаний за 2017 год сложно назвать однозначно позитивной или отрицательной. Энергетики преимущественно улучшили свои показатели в 2017 году, а вот в других отраслях результаты менее ровные.