В понедельник золото будет котироваться на уровне $1 325 за унцию

В начале дня в пятницу золото колебалось у отметки $1 320 за унцию, затем отступило до $1 315 за унцию на фоне роста доходности гособлигаций США благодаря данным о росте занятости вне сельского хозяйства США за февраль (ослабившим опасения насчет инфляционных перспектив). Сегодня наши валютные аналитики отмечают, что в прошлом месяце рост средней зарплаты на 2,9% в год напугал инвесторов и спровоцировал падение индекса S&P 500 на 10%. Судя по пятничным данным, рост зарплат замедлился до 2,6%, подтвердив мнение, что перегрева экономики США не наблюдается. Также наши аналитики валютного рынка считают, что в начале этой недели динамика рискованных активов останется благоприятной.

После выхода данных по занятости золото начало восстанавливаться при одновременной коррекции доллара и вернулось в диапазон $1 320 - 1 325/унция, где и котируется сегодня утром.

Отметим, что участники рынка не обращают особого внимания на сообщения, что Дональд Трамп согласился встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Календарь событий на эту неделю не особо насыщенный; в центре внимания инвесторов - завтрашние данные по инфляции в США. Предполагается, что рост базового ИПЦ останется без изменений - на уровне 1,8% в год. В преддверии намеченного на следующую неделю заседания ФРС выступлений ее представителей, способных повлиять на рынок, не запланировано, при этом, на наш взгляд, ожидания повышения ставки на 25 б. п. еще не полностью учтены в цене золота, а когда они будут учтены, котировки приблизятся к отметке $1 310 за унцию.

В Европе интерес представляет потенциальный состав нового правительства Италии. В среду выступит глава ЕЦБ Марио Драги. Напомним, что по итогам заседания, состоявшегося в прошлый четверг, ЕЦБ убрал из пресс-релиза формулировку о возможности увеличения количественного стимулирования в случае необходимости.

Сегодня доллар США, видимо, несколько ослабнет, и пара EUR/USD продвинется ближе к отметке 1,235, а это подразумевает, что во второй половине дня золото будет котироваться на уровне $1 325 за унцию, говорится в обзоре Михаила Шейбе из Sberbank Investment Research.