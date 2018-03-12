Рынку могут предложить дополнительные транши Россия-27 и Россия-47

Правительство планирует выкупить облигации Россия-30 и разместить взамен дополнительные транши Россия-27 и (или) Россия-47 и (или) выпустить на рынок новые инструменты на сумму до $4,0 млрд. по номиналу. Решение о возможном размещении дополнительных траншей Россия-27 и Россия-47 - довольно неожиданный поворот, который, несомненно, окажет давление на котировки этих бумаг на вторичном рынке.

Перечень суверенных инструментов, предварительно одобренных для обратного выкупа, включает облигации со сроками погашения в 2019, 2020 и 2030 годах, однако правительство предпочло остановить свой выбор на еврооблигациях с погашением в 2030 году, что неудивительно.

Минфин будет выкупать выпуск Россия-30 по цене не выше 113,5% номинала, что соответствует котировкам на вторичном рынке. Держатели этих бумаг могут предъявить их к погашению до 15 марта, расчеты назначены на 21 марта. Чтобы профинансировать это досрочное погашение, финансовое ведомство решило разместить дополнительные транши облигаций Россия-27 и (или) Россия-47 и (или) предложить инвесторам новые инструменты (возможно, вместе с упомянутыми двумя выпусками). Совокупный номинальный объем этих размещений не должен превысить $4,0 млрд., что определяет лимит на выкуп бумаг Россия-30. Сделка, вероятнее всего, будет закрыта 15 марта. Перспектива возможного размещения дополнительных траншей Россия-27 и Россия-47 - довольно неожиданный поворот событий, который, несомненно, окажет давление на котировки этих бумаг на вторичном рынке, где они уже подешевели на 0,3-0,8 п. п.

Неопределенность дальнейшей динамики долларовых процентных ставок и уровней доходности КО США в среднесрочной перспективе позволяет нам предположить, что возможные новые выпуски будут достаточно равномерно распределены по срокам обращения между средним и длинным участками кривой. Такой подход резко отличается от ситуации прошлого года, когда в рамках похожей сделки Минфин разместил десятилетние облигации на $1,4 млрд. и 30-летние бумаги на $2,5 млрд.

Если правительство воздержится от эмиссии новых выпусков и ограничится размещением дополнительных траншей Россия-27 и Россия-47, то совокупный объем обращающихся на рынке суверенных облигаций с погашением в 2047 году может достичь $6,5 млрд. На наш взгляд, это довольно обременительный для бюджета объем для одномоментного погашения.

Мы не исключаем, что при достаточно высоком спросе российские власти примут решение провести на следующей неделе еще одно, самое обычное, традиционное размещение на сумму $3,0 млрд. Напомним, что бюджет на текущий год позволяет Минфину разместить суверенные инструменты на общую сумму до $7,0 млрд. (в том числе на сумму $4,0 млрд. для замены ранее выпущенных обязательств и на сумму $3,0 млрд. для привлечения дополнительных средств). Для дополнительного размещения правительство, вероятно, предпочтет выпуск со сроком обращения в диапазоне от 12 до 20 лет.

Данные из открытых источников позволяют предположить, что держателем большей части выпуска Россия-30 является Группа "Открытие" (объем таких облигаций на ее балансе в рублевом эквиваленте, по нашим оценкам, составляет 230-240 млрд. руб.). Мы полагаем, что, если она предъявит к погашению весь пакет принадлежащих суверенных обязательств указанного выпуска, этого будет достаточно, чтобы исчерпать лимит, предусмотренный для первого этапа сделки. При этом Группа "Открытие" может и воздержаться от приобретения облигаций, которые будут размещаться на первичном рынке.

Новые обязательства могут оказаться востребованы инвесторами разных категорий. Ситуация с валютной ликвидностью в России достаточно благоприятна, чтобы обеспечить спрос со стороны местных банков - их, вероятнее всего, прежде всего заинтересует средний участок кривой. Иностранные инвесторы, возможно, скорее проявят интерес к более долгосрочным бумагам, особенно с учетом ожидающегося в конце марта включения суверенных российских обязательств в ряд индексов облигаций с рейтингом инвестиционного уровня. Мы полагаем, что около 50% спроса обеспечат локальные инвесторы, на долю которых в конечном счете и придется около половины размещенных долговых обязательств, говорится в обзоре Александра Кудрина из Sberbank Investment Research.



