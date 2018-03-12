FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Введение импортных пошлин США в основном коснется НЛМК и Евраза


Commodities / Рынки
Силуэты
Аналитики Райффайзенбанка
 
В четверг стало известно о подписании Д. Трампом указа о введении 25%-й пошлины на широкий круг стальной продукции (включая слябы) и 10%-й пошлины на алюминиевую продукцию в отношении импорта из всех стран за исключением Канады и Мексики.

Импорт в США готовой металлургической продукции из РФ незначителен (тем более, ранее США активно вводили заградительные пошлины на ряд готовой продукции), поставки РУСАЛа, оцениваются в 10% от общих объемов, а слябы на свои предприятия в США поставляют НЛМК (доля американского дивизиона в выручке – 17%, в EBITDA - 8%) и Евраз (доля в выручке – 17%, в EBITDA – 2,2%).

Теперь НЛМК и Евразу, скорее всего, придется закупать слябы локально в США, Канаде или Мексике (если сырье не подорожает настолько, что выгодно будет поставлять из РФ с пошлиной, что, на наш взгляд, пока маловероятно), что ставит вопросы о качестве и бесперебойности поставок. Кроме того, мы полагаем, что рентабельность бизнеса Евраза и НЛМК в США может сократиться, поскольку слябы/заготовка могут дорожать более высокими темпами, чем готовая продукция.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ