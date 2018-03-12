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Повышение зарплат бюджетников может ограничить потенциал снижения ставки ЦБ


Рынки
Станислав Мурашов
Станислав Мурашов
аналитик Райффайзенбанка
 
Стабилизация инфляции говорит в пользу умеренного снижения ставки.

На прошлой неделе Росстат опубликовал данные по инфляции за февраль: она прекратила падение и осталась на отметке в 2,2% г./г. В отличие от прошлых месяцев проинфляционный вклад стали вносить продукты питания (0,9% г./г. против 0,7% г./г. в январе). Инфляция в этом сегменте не ускорялась с июня 2017 г. (фактор холодной погоды), а до этого - лишь в августе 2016 г. Основной причиной ускорения роста цен выступило удорожание плодоовощной продукции, но поддерживает эту динамику и постепенный "разворот" трендов по ряду сильно подешевевших в прошлом году товаров (сахар, яйца, крупы и т.п.). Инфляция в остальных сегментах (непродовольственные товары и услуги) продолжила незначительное снижение (2,2% г./г. против 2,3% г./г. в январе). В целом мы полагаем, что сдержанная динамика инфляции позволит ЦБ умеренно снизить ставку на заседании 23 марта.

Заметное повышение зарплат в бюджетном секторе коснется далеко не всех работников...

Интересным моментом стали новости о заметном повышении зарплат бюджетникам, охваченным "майскими указами" - многие сотрудники учреждений здравоохранения, образования и социальной сферы с 1 марта стали получать зарплату на 20-30% больше, а выплаты некоторым категориям работников и вовсе увеличились в разы. На первый взгляд, цифры выглядят внушительно, но отметим, что заметные повышения коснулись малого количества работников бюджетной сферы. Так, в целом численность работников, охваченных "майскими указами", составляет 5,8 млн чел., или 33% от общего числа работников государственных и муниципальных организаций (их 17,7 млн чел.). Зарплата работников, не охваченных указами, практически не изменится, т.к. по оценкам Минфина, в целом за год реальная зарплата для бюджетников в среднем вырастет на 4,1% г./г. (6-7% в номинальном выражении) - эти цифры ранее уже озвучивались ведомством.

...поэтому вряд ли окажется проинфляционным, но все же ограничит снижение ставки

Мы полагаем, что выполнение "майских указов" не окажет заметного влияния на инфляцию: хотя рост доходов и вызовет увеличение потребительских расходов, их объем будет небольшим. Так, в этом году на исполнение указов запланировано лишь на 146 млрд руб. больше (791,2 млрд руб.), чем в прошлом году. Напомним, что эффект на инфляцию от единовременной выплаты пенсионерам в январе 2017 г. (220 млрд руб.), по нашим оценкам, оказался практически незаметным. При этом рост социальных расходов может оказаться дополнительным фактором, сдерживающим агрессивное снижение ставки на ближайшем заседании.

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