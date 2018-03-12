Статистика по рынку труда показала, что экономика США находится в близком к идеальному состоянии

Эти данные ослабили опасения по поводу неконтролируемого разгона инфляции.

Доллар США немного отступил по отношению к основным валютам после выхода вышеупомянутой статистики, но в целом финишировал нейтрально. По отношению к евро он понизился от 1,2313 до 1,2310, или на 0,1%.

Среди позитивных новостей отметим потенциальное снижение напряженности между США и Северной Кореей и планы провести переговоры между лидерами этих стран.

Министр финансов США Стивен Мнучин 9 марта заявил, что Дональд Трамп может расширить список стран, на которые не распространяется решение о пошлинах на импорт стали и алюминия. На основе этого заявления можно предположить, что к Мексике и Канаде будут добавлены страны Европы. Данное решение позволит избежать торговых войн. Хотя Китай не является основным экспортером стали в США, основное внимание в связи с новыми мерами будет уделено развитию ситуации в торговых отношениях между этими странами.

После активного роста в пятницу, вызванного публикацией долгожданной статистики по рынку труда, движение вверх притормозится. Данные показали, что экономика США находится не просто в хорошем, а в близком к идеальному состоянии. Уверенное повышение количества новых рабочих мест при небольшом подъеме заработных плат говорит о сбалансированной экономике — растущей, но не перегретой. В понедельник не ожидается настолько значимых для рынка новостей, поэтому мы не ждем резких движений и предполагаем, что индекс S&P500 прибавит в пределах 0,2–0,4%

Из интересной статистики, на которую стоит обратить внимание сегодня, можно выделить отчет об исполнении федерального бюджета США. После принятия налоговой реформы, которая сокращает поступления в бюджет, беспокойства по поводу его дефицита усиливаются. Мы рассчитываем, что этот показатель выйдет на уровне ожиданий. Если же фактический результат окажется выше прогнозного, рынки могут отреагировать на это негативно. К тому же вырастет доходность по казначейским облигациям, так как правительству придется больше занимать.