ЦБ начинает размещать новый выпуск КОБР с погашением в июне

Завтра ЦБ проведет аукцион по размещению нового выпуска КОБР с погашением 13 июня, объем выпуска составит 500 млрд руб. Это выше, чем объем любого из выпусков, находящихся сейчас в обращении, но увеличение объема выпуска в условиях разрастающегося навеса избыточной ликвидности кажется вполне логичным, поскольку КОБР позволяют стерилизовать ликвидность на срок до трех месяцев.

Спрос на завтрашнем аукционе может оказаться довольно уверенным. В среду погашаются КОБР четвертой серии, это обеспечит приток ликвидности в банковскую систему на сумму 200 млрд руб., и значительная часть этих средств может быть размещена в новом выпуске. При этом практически нет шансов, что спрос на бумаги окажется настолько высоким, что будет размещен весь объем, и цена размещения окажется выше 100% от номинала, минимального уровня, установленного ЦБ. Впрочем, ЦБ такой цели и не ставит, он будет проводить аукционы по доразмещению на еженедельной основе. Следует отметить, что выпуск с погашением в мае также остается недоразмещенным, но ЦБ завтра проведет лишь один аукцион по размещению.

ЦБ проведет сегодня депозитный аукцион тонкой настройки

Лимит установлен на уровне 520 млрд руб. Вполне вероятно, что предложение со стороны банков окажется значительным: перед праздниками банки нарастили объем корсчетов, чтобы создать задел в начале периода усреднения, теперь же они вполне могут перенаправить значительный объем средств на депозиты на фоне ожиданий, что ЦБ на заседании в марте снизит ключевую ставку.