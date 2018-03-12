Сейчас наиболее оптимальное время для размещения суверенных бумаг РФ

К обмену будет предложен только выпуск RUSSIA’30, хотя ранее Минфин заявлял, что также может предложить к обмену и выпуски с погашением в 2019 и 2020 гг. Выпуск с погашением в 2030 г. амортизационный и имеет наиболее высокий купон из всех трех бумаг, так что это позволит наиболее заметно сократить текущие затраты на обеспечения долга. Согласно постановлению правительства, в этому году к обмену могут быть предложены бумаги в объеме не более 4 млрд долл. (сейчас в обращении остаются бумаги на сумму 6,966 млрд долл.). Выпуск RUSSIA’30 может быть выкуплен по цене не выше 113,5% от номинала, что соответствует текущей рыночной цене. Инвесторам будет предложено произвести обмен на выпуски RUSSIA’27 (YTM 4,3%) и RUSSIA’47 (YTM 5,1%), а также на новые выпуски, которые, исходя из сообщения Минфина, могут быть также размещены в ближайшее время. Напомним, что правительство установило ограничение по объему привлечения нового долларового долга на текущий год в размере 3 млрд долл. Таким образом, уже на следующей неделе рынку могут быть предложены бумаги в совокупности на 7 млрд долл. Заявки на обмен будут приниматься до 15 марта, после чего 16 марта Минфин определит цены, по которым будет произведен выкуп, а расчеты будут проведены 21 марта.

Как мы уже писали ранее, сейчас наиболее оптимальное время для размещения суверенных бумаг, поскольку спреды российских евробондов находятся вблизи минимальных с 2008 г. значений, в том числе благодаря получению второго рейтинга инвестиционного уровня (агентство S&P 23 февраля повысило кредитный рейтинг России с «BB+» до «BBB-»).

С начала года евробонды заметно скорректировались вслед за UST, сейчас, возможно, будет пауза, однако давление на активы развивающихся стран из-за роста доходности базового актива сохранится до конца года.

…что оказало значительное давление на российские суверенные бумаги

В среду, после сообщения о том, что Минфин планирует провести обмен суверенных евробондов, российские бумаги оказались под давлением и по итогам дня заметно подешевели. Позже, в четверг и пятницу, котировки суверенных бумаг продолжили падение на фоне роста доходностей базового актива, однако оно было небольшим. Цены на нефть за этот же период остались без изменений. Аутсайдером стал RUSSIA’47 (YTM 5,2%), объем которого может быть увеличен при доразмещении в процессе обмена, он потерял 1,7 п.п., а доходность выросла на 11 б.п. до 5,18%; по итогам недели падение было чуть большим – минус 1,9 п.п. В то же время другие длинные евробонды подешевели лишь на 0,7–0,9 п.п., что в целом соответствует и их динамике за неделю (минус 0,7 п.п.). Среднесрочные выпуски потеряли по 0,7–1,1 п.п. от номинала, а RUSSIA’27 (YTM 4,3%), который также может быть доразмещен в процессе обмена, торговался в целом наравне с рынком, потеряв 0,9 п.п. от номинала и прибавив 12 б.п. в доходности. По итогам недели на среднем участке кривой падение составило 1,1–1,2 п.п. от номинала. Пятилетний CDS-спред после небольшого расширения в среду затем сузился до 103 б.п., таким образом, за неделю сокращение составило 6 б.п.