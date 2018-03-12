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Потоки фондов: время лучших акций


Рынки
Смольянинов Вячеслав
Вячеслав Смольянинов
замруководителя управления анализа рынка акций ФГ БКС
 
В целом отсутствие выраженной динамики потоков в акциях создает условия для выборочных покупок с учетом доминирования притоков в фонды с активным управлением.

Тем временем инвесторы в EM-бонды взяли паузу из-за опасений по поводу возможных торговых барьеров.

Новость: EPFR Global опубликовал данные по потокам по итогам прошедшей недели, завершившейся в среду. Совокупные притоки в российские активы со стороны фондов акций и облигаций составили $90 млн против $190 млн притоков за предыдущую неделю.

Потоки фондов акций:

- Только Россия: ПРИТОКИ $10 млн (против $50 млн оттоков на предыдущей неделе) – первая неделя притоков, несущественный уровень

- Совокупно: ПРИТОКИ $110 млн (без изменений н/н) – 3 недели притоков

Потоки фондов облигаций:

- Только Россия: ПРИТОКИ $2 млн (против $25 млн оттоков на предыдущей неделе) – первые чистые притоки в 2018 г., несущественный уровень

- Совокупно: ОТТОКИ $25 млн (против $80 млн притоков на предыдущей неделе) – первая неделя оттоков

Больше денег для активных управляющих – ETF-фонды теряют средства на неделе с отсутствием четкой динамики потоков. На прошлой неделе притоки в акции были несущественными. Отметим, что потоки GEM-фондов также иссякли, показав самый невысокий прирост за 2018 г. в размере всего $255 млн по сравнению с рекордным уровнем $5.3 млрд, зафиксированным по итогам недели, завершившейся 24 января. В то же время с точки зрения совокупных потоков неделя для российских акций выглядела не столь удручающе – ситуацию спасли фонды развивающихся европейских стран, показавшие уверенные притоки свыше $114 млн. Мы также отмечаем, что большая часть притоков пришла в фонды с активным управлением, тогда как ETF-фонды показали чистые оттоки. На этом фоне качественные бумаги могут показать динамику котировок лучше индексных «тяжеловесов», что создает возможности для роста качественных историй на рынке.

Облигации – инвесторы берут паузу, чтобы оценить потенциальный ущерб от торговых ограничений. На прошлой неделе инвесторы перестали закачивать новые деньги в облигации развивающихся рынков, при этом фонды облигаций, ориентированные на Россию, зафиксировали первую неделю чистых притоков, хотя и небольших ($2 млн). Мы считаем, что причиной приостановки многолетнего тренда притоков в облигации развивающихся рынков стали опасения по поводу протекционистских мер Трампа. В краткосрочной перспективе этот фактор будет играть определяющую роль в формировании отношения инвесторов к EM-бондам.

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