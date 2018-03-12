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Рынок акций РФ подрастет на позитивном внешнем фоне, рубль консолидируется


Рынки / Валюта / Индексы
Елена Лыкова
Елена Лыкова
корреспондент агентства "Прайм"
 
Рынок акций РФ подрастет на позитивном внешнем фоне в понедельник. "Быки" на отечественном рынке акций могут поддержать позитив, сложившийся на азиатских площадках. При этом рубль консолидируется в нынешнем диапазоне.

 

Открытие российского фондового рынка ожидается скачком вверх – внешний фон тому способствует, считает Роман Ткачук из "Альпари". В течение дня индекс Мосбиржи может продолжить рост и попробовать подняться к отметкам в пределах 2340-2350 пунктов, но пройти их с наскока не удастся, прогнозирует он. "В дальнейшем вероятна консолидация индекса Мосбиржи в диапазоне 2320-2350 пунктов, а индекса РТС – в диапазоне 1290-1310 пунктов", - полагает аналитик.

В сложившихся обстоятельствах "быки" на российском рынке смогут сохранить инициативу, в результате чего уже в первые минуты индекс Мосбиржи поднимется выше 2320 пунктов, считает Богдан Зварич из компании "Фридом Финанс".

Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал" ожидает позитивного старта торгов в России с повышением порядка 0,3-0,5% по индексу Мосбиржи, вблизи отметки 2320 пунктов. Ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2300, 2290 пунктов, в качестве сопротивлений выступят отметки 2340, 2350 пунктов, указывает он.

Курс рубля достаточно стабилен и сегодня мы ожидаем спокойных торгов на валютном рынке, оценивает Ткачук. Для пары доллар-рубль актуален диапазон в границах 56,5-57 рубля, а для пары евро-рубль - в пределах отметок 69,7-70,3 рубля, прогнозирует эксперт.

Пара доллар-рубль сможет проторговаться в районе 56,18-57,14 рубля, пара евро-рубль, скорее всего, в диапазоне 68,54-70,96 рубля, полагает Иван Марчена из Forex Club.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные американские фондовые индексы выросли на фоне ожидания первого выступления нового главы ФРС и ралли в технологическом секторе, свидетельствуют данные торгов.

Фьючерсы на американские индексы растут сейчас в пределах 0,42-0,62%: фьючерс на индекс Dow Jones на 0,53%, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,42%,, а индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - также на 0,42%.

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в понедельник в пределах 0,5-1,65%: австралийский S&P/ASX 200 на 0,53%, японский фондовый индекс Nikkei 225 - на 1,65%, гонконгский Hang Seng Index - также на 1,65%, шанхайский SSE Composite - на 0,69%.

Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 65,46 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро торговался на уровне 1,2317 доллара против 1,2311 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций вырос по основным индексам из-за нефти марки Brent, подскочившей выше 65 долларов за баррель.

Индекс Мосбиржи к закрытию подорожал на 0,89%, до 2311,69 пункта, индекс РТС – на 1,21%, до 1285,53 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы просел на 13 копеек, до 56,66 рубля, евро - на 75 копеек, до 69,75 рубля следует из данных Московской биржи.

 

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