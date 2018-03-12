FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Доходности UST10 стабилизировались на уровне 2,89%


Облигации / Рынки
Силуэты
Аналитики компании "Атон"
 
На рынки в пятницу оказывала влияние важная статистика по занятости из США.

Занятость в несельскохозяйственном секторе за февраль продемонстрировала сильный рост (313 тыс против 205 тыс, согласно консенсус-прогнозу), на фоне чего доходности UST10 достигли отметки 2.912%. Однако к концу торговой сессии доходности стабилизировались на уровне 2.89% (+4 бп к закрытию в четверг). В Европе доходности бенчмарков почти не изменились после роста 8 марта на фоне комментариев Драги, подтверждающих, что ЕЦБ может завершить количественное смягчение к концу сентября 2018 (10-летние bunds закрылись на отметке 0.65%, а gilts - 1.49%). 

Суверенные облигации EM прибавили в доходности в среднем 1-2 бп, но некоторые выпуски выделялись на общем фоне: доходность долларовых евробондов Венесуэлы с погашением в 2026 продолжала падать, потеряв в пятницу еще один процент. Доходность суверенных облигаций Таджикистана также снизилась на фоне встречи президента страны с лидером Узбекистана (-1.3 бп до 7.817%). 

Российские евробонды в основном повторяли динамику других EM - доходность выпуска Russia47 подскочила почти на 3 бп до 5.16%, в то время как выпуск Russia 27 закрылся почти без изменений на уровне 4.28%. Локальные облигации в пятницу не торговались из-за праздников.


В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ