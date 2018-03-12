Доходности UST10 стабилизировались на уровне 2,89%

Занятость в несельскохозяйственном секторе за февраль продемонстрировала сильный рост (313 тыс против 205 тыс, согласно консенсус-прогнозу), на фоне чего доходности UST10 достигли отметки 2.912%. Однако к концу торговой сессии доходности стабилизировались на уровне 2.89% (+4 бп к закрытию в четверг). В Европе доходности бенчмарков почти не изменились после роста 8 марта на фоне комментариев Драги, подтверждающих, что ЕЦБ может завершить количественное смягчение к концу сентября 2018 (10-летние bunds закрылись на отметке 0.65%, а gilts - 1.49%).

Суверенные облигации EM прибавили в доходности в среднем 1-2 бп, но некоторые выпуски выделялись на общем фоне: доходность долларовых евробондов Венесуэлы с погашением в 2026 продолжала падать, потеряв в пятницу еще один процент. Доходность суверенных облигаций Таджикистана также снизилась на фоне встречи президента страны с лидером Узбекистана (-1.3 бп до 7.817%).

Российские евробонды в основном повторяли динамику других EM - доходность выпуска Russia47 подскочила почти на 3 бп до 5.16%, в то время как выпуск Russia 27 закрылся почти без изменений на уровне 4.28%. Локальные облигации в пятницу не торговались из-за праздников.



