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Индекс Мосбиржи сделает еще один шаг к максимумам


Рынки
Богдан Зварич
Богдан Зварич
старший аналитик ИК "Фридом Финанс"
 
Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился позитивный внешний фон.

Так, рынок энергоносителей в пятницу после нашего закрытия продолжил восстановление, в результате чего нефть марки Brent смогла подняться до 65,5 доллара за баррель. По итогам пятничных торгов в США индексы Dow Jones и S&P500 выросли на 1,7% и 1,8% соответственно. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы продолжают восходящую динамику и к 9.00 мск. прибавляют до 0,5%. На торгах в Азии также преобладают покупки: японский Nikkei225 и китайский Shanghai Composite подтягиваются на 1,7% и 0,7%. 

В сложившихся обстоятельствах «быки» на российском рынке смогут сохранить инициативу в своих руках, в результате чего уже в первые минуты индекс МосБиржи поднимется выше 2320 пунктов. В дальнейшем преобладание покупок может сохраниться, чему поспособствует открытие Европы, где мы ожидаем роста основных индексов в начале дня в пределах 0,2-0,4%. С середины торгов мы не исключаем попыток продолжения роста на рынке энергоносителей, что может позволит нашему рынку сделать еще один шаг к максимумам года. 

При этом отсутствие важной макроэкономической статистики, как в Старом Свете, так и за океаном, может привести к переходу фондовых рынков в консолидацию у достигнутых значений. В результате, к концу сессии, несмотря на позитивное открытие торгов в США, российский рынок ляжет в дрейф у максимумов дня. Отдельно отметим, что с сегодняшнего дня, в связи с переходом в Штатах на летнее время, основная торговая сессия в США будет начинаться в 16.30 мск. и заканчиваться в 23.00 мск.

На валютной секции Московской биржи мы ожидаем консолидации основных мировых валют по отношению к рублю в начале торгов. Сегодня утром нефть марки Brent демонстрирует некоторое снижение, что даст «быкам» в долларе и евро повод для восстановления. Однако рост предложения валюты на рынке со стороны экспортеров, которые начинают подготовку к налоговому периоду, скомпенсирует этот фактор и удержит основные валюты в районе пятничного закрытия. При этом, в случае возобновления роста на рынке энергоносителей, уже к концу основной сессии американская валюта может уйти на отрицательную территорию и сделать еще один шаг к поддержке, расположенной на уровне 56 рублей. 

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