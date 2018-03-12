Позитив на внешних рынках позволяет рассчитывать на рост котировок на старте торгов в РФ

Некоторая слабость рынка перед длинными выходными была вполне объяснима, но, похоже, что пессимисты проявили излишнюю бдительность.

В начале недели можно ждать повышения индексов благодаря дорогой нефти и роста на внешних площадках.

Рубль также может усилить свои позиции. К тому же стоит помнить, что с 7 марта Минфин существенно сократил покупки валюты.

Ориентиром для индекса МосБиржи будет выступать отметка 2350 пунктов.

С другой стороны, британский скандал по поводу отравления очередного шпиона набирает силу, а Лондон грозит все новыми неприятностями для Москвы. Однако, как мы уже неоднократно сообщали ранее, подобное давление на РФ и предупреждения по поводу капиталов российских бизнесменов могут сыграть позитивную роль в стимулировании возвращения средств под отечественную юрисдикцию.