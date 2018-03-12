Индекс Мосбиржи на открытии прибавит 0,3-0,5%

Ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2300, 2290 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 2340, 2350 п.

В первые минуты торгов локальный рынок отыграет пятничное вечернее улучшение внешнего фона. Позднее вероятен переход индекса МосБиржи в состояние консолидации в районе 2320-2330 п. в ожидании новых значимых внешних сигналов.

Выхода ключевой иностранной статистики сегодня не запланировано. Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется характер изменения стоимости фьючерсов на нефть.

В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0,89%) и РТС (+1,21%) завершили торги с существенным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Стимулом для уверенного вечернего прироста локального рынка послужило явное улучшение внешнего фона. Добавим, что фьючерсы на нефть сорта Brent уже после закрытия основных торгов в России усилили свой прирост и сумели подорожать почти 3%. Таким образом, они вновь приблизились к значимому уровню сопротивления, расположенному на отметке $66. Это создает условия для продолжения игры на повышение российских акций в начале текущей недели.

Стоит отметить, что мировые фондовые рынки достаточно быстро «забыли» недавний негатив, связанный с опасениями начала торговых войн между США и другими странами. Между тем, в минувшую пятницу президент США Дональд Трамп официально объявил о введении заградительных импортных пошлин на сталь и алюминий. Новые протекционистские меры в США нанесут прямой ущерб ряду российских металлургических компаний.

Другим нарастающим фактором риска для локального рынка акций остаются ожидания уже анонсированного ужесточения санкций в отношении России со стороны США. Очередное напоминание об этом сделал директор Национальной разведки США Дэниел Коутс в конце прошлой недели. Вполне вероятно, что новые внешние ограничительные меры будут приурочены к приближающимся президентским выборам в России.

Под закрытие вечерней торговой сессии в пятницу мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH8) пришли в состояние контанго величиной в 3,9 п., или 0,3% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оказались близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне существенного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Наиболее заметной отраслевой тенденцией на локальном рынке стало падение стоимости многих представителей металлургического сектора, которые подешевели против растущего рынка: ГМК Норильский Никель (GMKN RM, -0,74%), Северсталь (CHMF RM, -0,51%), НЛМК (NLMK RM, -0,51%), Мечел-ао (MTLR RM, -1,21%), RUSAL plc (RUAL RM, -2,79%). Явным негативом для указанных бумаг, за исключением акций «Норникеля», послужило известие о том, что президент США Дональд Трамп официально одобрил введение заградительных импортных пошлин в размере 25% на сталь и 10% на алюминий. Новый «приступ» отраслевого протекционизма в США может послужить дурным примером для других стран. А это, в свою очередь, способно пошатнуть позиции российских экспортеров металлов и на иных зарубежных рынках.

Акции банка ВТБ (VTBR RM, +2,89%) продолжили пользоваться повышенным спросом после недавней новости о повышении долгосрочных и краткосрочных рейтингов эмитента до инвестиционного уровня агентством S&P Global Ratings. Значимым среднесрочным позитивом для этих бумаг остается недавняя публикация сильной годовой финансовой отчетности Группы ВТБ по МСФО. Чистая прибыль банка в 4 квартале возросла на 156%. А по итогам 2017 года она увеличилась на 132,8%, до уровня 120,1 млрд руб.

Следующей технической целью и сопротивлением для акций ВТБ выступает пока еще достаточно далекая отметка 0,06 руб. Возможно, для ее достижения и уверенного преодоления этим бумагам потребуется еще не один торговый день.

Акции МосБиржа (MOEX RM, +3,39%) после однодневного коррекционного отката вновь сумели приблизиться к своему трехмесячному максимуму. За последнюю неделю они заметно подорожали в противовес недавнему известию о сокращении годовой чистой прибыли эмитента по МСФО на 19,6% по причине снижения процентных ставок в условиях низкой инфляции. Инвесторы и спекулянты позитивно отреагировали на рост годовых комиссионных доходов Московской Биржи. Они увеличились на 7,1%, что стоит трактовать как благоприятный среднесрочный фактор.

Заметно сильнее рынка также торговались бумаги Аэрофлот (AFLT RM, +3,59%), Магнит (MGNТ RM, +2,86%), Лукойл (LKOH RM, +1,83%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, +1,84%), Yandex clA (YNDX RM, +1,71%), Мосэнерго (MSNG RM, +2,23%). Свежих значимых новостей, связанных с этими бумагами, в пятницу не выходило. Оживленные покупки в них были связаны с техническими факторами, или же с событиями предыдущих дней.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США прибавили в стоимости порядка 0,3-0,5%. Контракты на нефть сорта Brent балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Фьючерсы на золото незначительно подешевели. Японский фондовый индекс Nikkei225 и Гонконгский Hang Seng выросли на 1,5%.

С учетом сильно пятничного повышения стоимости нефтяных фьючерсов и позитивного закрытия рынка акций в США, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как позитивное.