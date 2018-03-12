Нефть получила импульс для роста

Просадка начала недели была полностью выкуплена. Поводом к росту стала статистика по рынку труда США, свидетельствующая о силе американской экономики, а значит и о высоком спросе на энергоносители. В конце дня дополнительный импульс к росту дали данные от Baker Hughes. Количество активных нефтяных буровых установок в США за неделю снизилось на 4 единицы до 79 шт., в Канаде этот показатель упал на 14 единиц, до 195 установок. Подобные данные могут свидетельствовать о том, что рост сланцевой добычи идёт на спад.

Впрочем, далеко идущие выводы делать рано: добыча нефти в США находится на исторических максимумах (10,37 млн баррелей в сутки), а снижение буровых может быть связано с погодным фактором. В любом случае, к данным от Минэнерго США по запасам и добыче нефти в среду повышенное внимание. Отметим, что США перешли на летнее время, так что теперь эта статистика будет выходить в 17:30 по московскому времени.

Сегодня с утра, 12 марта, нефть консолидируется в районе $65,5 за баррель. В течение дня вероятно продолжение «боковика» в диапазоне $65,2-$65,8 за бочку. В дальнейшем цена на нефть марки Brent должна определиться – либо идти штурмовать февральский максимум ($68 за бочку), либо откатится к минимумам начала марта ($63 за баррель

Восстановление нефтяных котировок в конце прошлой недели – это безусловный позитив для «россиянина». Курс рубля достаточно стабилен и сегодня мы ожидаем спокойных торгов на валютном рынке. Для пары доллар/рубль актуален диапазон в границах 56,5-57 руб., а для пары евро/рубль - в пределах отметок 69,7-70,3 руб..

Открытие российского фондового рынка ожидается с гэпом вверх – внешний фон тому способствует. В течение дня индекс Московской биржи может продолжить рост и попробовать подняться к 2340-2350 пунктам. Пройти их с наскока не удастся – в дальнейшем вероятна консолидация индекса Московской биржи в диапазоне 2320-2350 пунктов, а индекса РТС – в диапазоне 1290-1310 пунктов.

Хуже рынка продолжат выглядеть акции металлургических компаний – торговые войны, которые могут начаться после введения США импортных пошлин на сталь и алюминий, являются негативом для экспортно-ориентированной отрасли.