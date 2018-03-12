В пятницу на рынке наблюдалось повышение. Опасения глобальных инвесторов в отношении негативных последствий «торговых войн», вызванные решением США ввести импортные пошлины на сталь и алюминий, смягчились и уступили место некоторому оптимизму, поводом к которому стали данные по рынку труда США – число занятых (без учета сельхоз-сектора) в экономике в феврале оказалось выше ожиданий, но рост занятости не сопровождался существенным повышением доходов, которое могло бы усилить инфляционные ожидания.

В российском секторе голубых фишек лучше рынка выглядели бумаги Аэрофлота (AFLT, +3.6%), ВТБ (VTBR, +2.9%), Магнита (MGNT, +2.9%). Тем временем сталелитейный сектор оказался в роли «отстающего», что во многом объясняется введением США торговых барьеров. Акции Мечела (MTLR) подешевели на 1.2%, Норникеля (GMKN) – на 0.7%, НЛМК (NLMK) и Северстали (CHMF) – на 0.5%.

Во втором эшелоне сохраняется спрос. Варьеганнефтегаз (VJGZ) подорожал на 4.4%, банк Возрождение (VZRZ) – на 4.0%, МРСК Урала (MRKU) – на 3.4%.

Фондовые индексы США в пятницу повысились на 1.7% - 1.8%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские индексы закрылись разнонаправленно, по азиатским наблюдается повышение.

Сегодня в начале торгов возможно некоторое повышение по индексу РТС под действием внешних факторов – мировые рынки остаются под влиянием сравнительно сильных данных по рынку труда США, опубликованных в пятницу. Вместе с тем, закрепление выше 1300 пунктов по индексу РТС пока выглядит маловероятным – с позиций технического анализа, продолжается формирование консолидационной фигуры после заметного движения вниз, прошедшего в конце февраля - начале марта.

На валютном рынке, по данным технического анализа, пока не наблюдается сигналов к заметным движениям курса рубля к доллару США. В начале торгов возможна консолидация в диапазоне 56.6 – 57.0 по паре доллар-рубль.