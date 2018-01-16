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Соглашение о продаже 10% "Полюса" стратегическому инвестору отменено


Рынки
Чернышев Константин
Константин Чернышев
аналитик корпорации "Уралсиб"
 
Polyus Gold International, материнская компания ПАО «Полюс» (PLZL RX – без рекомендации), отменила сделку по продаже 10%.

Полюса консорциуму китайских инвесторов во главе с Fоsun Group, сообщило ПАО «Полюс». PGIL предложила прекратить действие соглашения. По сообщению компании, соглашение расторгнуто, поскольку не были выполнены некоторые его условия. Подробности стороны не комментируют. PGIL объявила о подписании соглашения о продаже 10-процентного пакета Полюса с консорциумом, возглавляемым Fоsun, 31 мая 2017 г. Закрытие сделки ожидалось до конца декабря 2017 г. По условиям соглашения, пакет акций Полюса оценивался в 886,9 млн долл., что означало 70,6025 долл./акция. Сегодня этот пакет стоит около 1,030 млрд долл. Кроме того, консорциум должен был получить опцион на покупку еще 5% акций компании по 77,66 долл./акция, что соответствовало рыночной цене на момент подписания соглашения. Возможно, PGIL посчитала, что продажа пакета по цене соглашения невыгодна.

Соглашение с потенциальными акционерами предусматривало выплату годовых дивидендов в размере не менее 500 млн долл. в течение 2017–2019 г. и 650 млн долл. в течение 2020–2021 гг., или 30% EBITDA за год (в зависимости от того, какая из сумм будет больше).

Таким образом, акции компании в случае реализации соглашения гарантировали бы минимальную дивидендную доходность около 5% исходя из текущей цены. Теперь, в соответствии с действующей политикой Полюса, минимальные дивидендные выплаты ограничены 30% скорректированной EBITDA.

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