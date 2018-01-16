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Автосалон в Детройте вдохнет новую жизнь в бумаги автомобилестроителей


Рынки
Михаил Крылов
Михаил Крылов
директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ"
 
Пара евро/доллар стремительно растёт в последнее время, и одна из причин в том, что в США приняли план по снижению налогов, а плана по уменьшению госрасходов пока нет на такую же сумму.

Это ли не повод купить высоколиквидные бумаги устойчивых и проверенных временем европейских автомобилестроителей?

Возможно, нет, но есть ещё один. С 13 по 28 января 2018 года в городе Детройт, штат Мичиган, проходит автосалон, который способен оказать поддержку акциям европейского автопрома, и в частности, немецкого.

Таблица
Таблица

Экономика Евросоюза остаётся второй по величине в мире после американской, с ВВП $11,9 трлн и темпом роста +2,6% в год. При этом имеет более низкий уровень инфляции (1,4%), по сравнению с США (2,1%). С усилением внимания к темпам экономической интеграции, рост акций крупных транснациональных компаний ЕС может превысить ожидания. В этой связи, рискну посоветовать высоколиквидные ценные бумаги самых известных компаний Европы, которые торгуются на крупнейших биржах мира и занимаются сборкой автомобилей.

Например, восстанавливающийся после новых волн "дизельгейта" Volkswagen (Франкфурт: VOW), который продаёт около десяти миллионов автомобилей в год. В состав концерна входят такие бренды, как Audi, Bentley, Porsche. Volkswagen имеет свыше 120 заводов в 20 странах Европы и 11 странах Северной и Южной Америки, Азии и Африки. Каждый будний день, свыше полумиллиона сотрудников концерна по всему миру производят несколько десятков тысяч автомобилей. Volkswagen Group продает автомобили в полутора сотнях стран мира. Самое время обратить внимание на акции этого концерна. На автосалоне в Детройте он покажет Volkswagen Jetta 2019 и Passat GT 2018. 

BMW («Баварские моторные заводы», Франкфурт: BMW) - немецкий производитель автомобилей, мотоциклов и двигателей. Девиз компании — «Freude am Fahren», что переводится как «С удовольствием за рулем». Корпорация владеет брендами BMW, Mini и Rolls-Royce. На автосалоне в Детройте дебютирует модель X2.

Daimler (Франкфурт: DAI) производит автомобили марок Mercedes-Benz и Daimler, эти бренды пережили две мировые войны. Mercedes-Benz лидирует в области производства машин на автопилотах, которые комфортно поддерживают интервал при движении в колонне, соблюдают скоростные ограничения, удерживают автомобиль в центре выбранной полосы движения и сами находят места для парковки. На автосалоне в Детройте он показывает Mercedes G класса 2019 года. 

Помимо всего сказанного выше, я бы обратил внимание на Infineon Technologies AG. Это немецкая компания, крупный производитель микросхем для телекоммуникаций. В фирме Infineon разрабатывают высокоточную систему обнаружения объектов и определения дальности, основанную на использовании лазера оптического диапазона. Цель - сбить стоимость конечной продукции с некогда 10 тысяч долларов за штуку и добиться внедрения автономного вождения по всему миру.

Пока инфляция низкая, а темпы роста экономики в США и Европе велики, самое время вкладываться именно в акции, а не в облигации. Помимо новых возможностей для государственного бюджета Америки, заданный вектор снижения доходов США без резкого ускорения повышения ставок означает, что на горизонте одного года, максимум, двух лет, инфляция станет поднимать голову. Одним из последних шансов сохранить сбережения для держателей долларовых депозитов становится консервативный портфель, диверсифицированный между растущими отраслями в США и Европе. В европейскую часть этого портфеля перед автосалоном в Детройте можно включить такие бумаги, как BMW, Daimler и Volkswagen, а также Infineon.

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