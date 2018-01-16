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Рост ВВП РФ в 2017 году может составить 1,4%


Рынки
Наталия Орлова
Наталия Орлова
главный экономист Альфа-банка
 
Согласно опубликованной вчера оценке Минэкономразвития, российский ВВП снизился на 0,3% г/г в ноябре после роста на 1,0% г/г в октябре и в среднем на 1,7% г/г за 8М17.

Ухудшение тренда роста не стало сюрпризом, учитывая ранее объявленную слабость цифр по промпроизводству (неизменный рост этого показателя в октябре и спад на 3,6% г/г в ноябре), однако масштаб спада экономической активности оказался сильнее, чем ожидалось – мы не ожидали, что в ноябре ВВП снизится.

С учетом данной динамики, ведомство пересмотрело в сторону понижения свою цифру роста ВВП в 2017 г. с 2,1% г/г до диапазона всего 1,4-1,8% г/г; учитывая слабые цифры за ноябрь, мы считаем, что высока вероятность того, что окончательная цифра роста будет соответствовать нашему прогнозу роста ВВП на 1,4% г/г в 2017 г. Первая оценка роста ВВП за 2017 г. Росстата будет представлена 2-5 февраля.     


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