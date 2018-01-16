FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

На аукционах ОФЗ могут быть предложены бумаги на 40-50 млрд рублей


Облигации / Рынки
Максим Коровин
Максим Коровин
старший стратег ВТБ Капитал
 
Вчера присутствие иностранных инвесторов на российском долговом рынке было едва заметно, из-за чего тон в основном задавали локальные игроки.

Как мы уже отмечали ранее, ралли в российских бумагах, произошедшее в начале прошлой недели и вызванное преимущественно покупками со стороны нерезидентов, застало многих дилеров врасплох, и вчера они продолжили закрывать ранее открытые короткие позиции, подталкивая доходности еще дальше вниз. В отдельных бумагах на ближнем конце и в средней части кривой дефицит предложения ощущается особенно остро, из-за чего ставки однодневного репо по некоторым выпускам уже торгуются ниже 6%. Из-за повышенного спроса на них на вторичном рынке их котировки продолжают расти. Вчера выпуски с дюрацией менее семи лет опустились в доходности на 4−6 бп. Долгосрочный сегмент, где нет такого дефицита бумаг, закрылся снижением доходностей на 1−2 бп. В результате спред на отрезке 2−10 лет вырос на 4 бп, до 68 бп. Среднесрочные флоутеры завершили день в небольшом минусе (−0,1 пп), остальные закрылись без изменений. Индексируемый на инфляцию ОФЗ-52001 также закрылся на уровнях пятницы, в результате чего вмененная инфляция опустилась до 3,67% (−7 бп). Доходности большинства ликвидных локальных облигаций других развивающихся стран по итогам сессии снизились на 2−3 бп. 

Сегодня Минфин объявит параметры очередных аукционов. Ситуация на рынке в данный момент выглядит благоприятно, особенно для размещения более коротких выпусков. В связи с этим велика вероятность, что акцент будет сделан именно на них, что позволит смягчить проблему дефицита бумаг в данной части кривой. Суммарный объем предложения, на наш взгляд, может составить 40−50 млрд руб.


В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ