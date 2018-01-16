На аукционах ОФЗ могут быть предложены бумаги на 40-50 млрд рублей

Как мы уже отмечали ранее, ралли в российских бумагах, произошедшее в начале прошлой недели и вызванное преимущественно покупками со стороны нерезидентов, застало многих дилеров врасплох, и вчера они продолжили закрывать ранее открытые короткие позиции, подталкивая доходности еще дальше вниз. В отдельных бумагах на ближнем конце и в средней части кривой дефицит предложения ощущается особенно остро, из-за чего ставки однодневного репо по некоторым выпускам уже торгуются ниже 6%. Из-за повышенного спроса на них на вторичном рынке их котировки продолжают расти. Вчера выпуски с дюрацией менее семи лет опустились в доходности на 4−6 бп. Долгосрочный сегмент, где нет такого дефицита бумаг, закрылся снижением доходностей на 1−2 бп. В результате спред на отрезке 2−10 лет вырос на 4 бп, до 68 бп. Среднесрочные флоутеры завершили день в небольшом минусе (−0,1 пп), остальные закрылись без изменений. Индексируемый на инфляцию ОФЗ-52001 также закрылся на уровнях пятницы, в результате чего вмененная инфляция опустилась до 3,67% (−7 бп). Доходности большинства ликвидных локальных облигаций других развивающихся стран по итогам сессии снизились на 2−3 бп.

Сегодня Минфин объявит параметры очередных аукционов. Ситуация на рынке в данный момент выглядит благоприятно, особенно для размещения более коротких выпусков. В связи с этим велика вероятность, что акцент будет сделан именно на них, что позволит смягчить проблему дефицита бумаг в данной части кривой. Суммарный объем предложения, на наш взгляд, может составить 40−50 млрд руб.



