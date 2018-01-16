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На какие металлы сделать ставку в 2018 году?


Commodities / Рынки
Роман Ткачук
Роман Ткачук
старший аналитик "Альпари"
 
Минувший 2017 год на мировых рынках прошёл под знаком роста стоимости промышленных металлов.

Особенно отличились металлы, используемые в производстве аккумуляторов для электромобилей – литий (+26,67%, до $285 за тонну) и кобальт (+128,79%, до $34,25 за фунт), применяемые в производстве. Мы ожидаем в ближайшем будущем продолжения роста цен на эти металлы.

В прошлом году заметный рост показали никель(+23%, до $12652 за тонну) и медь (+28%, до $7150 за тонну меди) на фоне роста спроса со стороны Китая. Начало 2018 года на мировых рынках проходит под знаком ослабления доллара и роста товарных активов. Потенциал роста в промышленных металлах сохраняется: никель, алюминий и медь в 2011 году стоили в 1,5-2 раза дороже текущих уровней. Драйвером роста могут стать планы президента США Дональда Трампа ввести импортные пошлины на алюминий и сталь в качестве борьбы с китайскими конкурентами. Впрочем, темпы роста в 2018 году могут замедлиться на фоне восстановления производства перечисленных металлов. 

Мы ожидаем рост котировок свинца и цинка: в 2017 году дефицит этих металлов составил 125 и 398 тыс. тонн соответственно, а в 2018 году дефицит ожидается на уровнях 45 и 220 тыс. тонн соответственно.

В то же время драгоценные металлы не могут занести 2017 год себе в актив – солидный рост наблюдался лишь в палладии, причём это объясняется статусом палладия как промышленного металла. На мировом рынке сохраняется дефицит палладия. Импорт в Китай держится на высоком уровне, ведь палладий применяется в выхлопных системах автомобилей, а в Поднебесной мода на экологичность. Спрос превышает предложение (и такой расклад сил сохранится как минимум до 2019 года, в ближайший год ввода новых мощностей не планируется). Запасы палладия на COMEX находятся на уровне исторических минимумов. О дефиците спотовых поставок можно судить, в частности, по уменьшению запасов этого металла в ETF-фондах.

В 2018 году мы не ожидаем сильного роста котировок драгоценных металлов: ужесточение денежно-кредитной политики ФРС, рост американской экономики и спрос на рисковые активы в начале года играет не в их пользу. Возращение спроса на защитные активы возможно в случае реализации рисков мировой экономики (напряжённость на Корейском полуострове, Ближнем Востоке, пузыри на кредитном рынке и рынке недвижимости Китая, перекупленность американского фондового рынка, буксующие реформы президента США Дональда Трампа).

Мы ожидаем, что золото продолжит торговаться в диапазоне $1250-$1350 за тройскую унцию, серебро – в границах $15-$18. На наш взгляд, наибольшим потенциалом роста среди драгметаллов обладает платина, которая стоит уже дешевле палладия и вполне может заменить последний в автокатализаторах.

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