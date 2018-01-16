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Во второй половине дня внести коррективы в динамику рубля может возобновление торгов в США


Рынки
Богдан Зварич
Богдан Зварич
старший аналитик ИК "Фридом Финанс"
 
Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился нейтральный внешний фон.

В отсутствие торгов в США днем ранее, основным фактором для наших акций станет ситуация на рынке энергоносителей, где нефть мраки Brent продолжает удерживать позиции в районе 70 долларов за баррель. При этом некоторым позитивом для наших игроков может стать динамика в Азии, где японский Nikkei225 и китайский Shanghai Composite растут на 1% и 0,1% соответственно. 

В сложившихся обстоятельствах можно ожидать умеренного роста на открытии нашего рынка, который будет сопровождаться сохранением низкой активности игроков. В результате индекс МосБиржи в первые минуты торгов попытается отыграть потери, понесенные днем ранее. С открытия Европы, где начало торгов пройдет на фоне публикации индекса потребительских цен и данных по запасам оптовой торговли в Германии, «быки» могут сохранить инициативу и попытаться подтянуться в район 2265 – 2270 пунктов. 

В середине дня мы не исключаем очередной попытки нефти марки Brent полноценно закрепиться выше 70 долларов за баррель, что также будет способствовать подъему наших акций. Отметим, что с середины сессии, в преддверии возобновления торгов в Штатах, начнут расти объемы торгов и волатильность. Во второй половине дня внимание инвесторов переключится на новости из США, где сегодня будет опубликован индекс деловой активности в промышленность ФРБ Нью-Йорка, а также отчет Citigroup, которые могут определить динамику нашего рынка в последние часы торгов. 

На валютной секции Московской биржи в начале дня мы ожидаем консолидации рубля у уровней закрытия понедельника. На фоне сохранения нефтью марки Brent позиций в районе 70 долларов, рубль ляжет в дрейф у достигнутых уровней. При этом с середины торгов, на фоне попыток возобновления роста на рынке энергоносителей и поддержки со стороны налогового периода, российская валюта может укрепиться.

Так, мы не исключаем, что доллар отступит в район 56,2 рубля, сделав тем самым еще один шаг к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 56 рублей. Во второй половине дня внести коррективы в динамику российской валюты может возобновление торгов в США, что скажется на ситуации в паре EUR/USD на международном валютном рынке.

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