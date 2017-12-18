Теханализ: "Русал"

Во второй половине 2016 г. быки вышли из падающего канала и продолжили рост в новом канале. Резкий рост в 2017 году с проколом 35 р. Коррекцию удержали на 26 р. Цена на боковике вышла из канала. К лету бумагу поджали к поддержке, но быки смогли сделать отскок, который перешел в ралли. Рост продолжился, но появилось сильное сопротивление на 45 р. Два последовательно понижающихся локальных минимума обозначили наклонную поддержку. В декабре бумага отскакивает от нее до 43 р. Если медведи смогут инициировать продажи, то может проявиться понижающийся канал.

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С августа прошлого года цена становится больше привязанной к уровням. В октябре – ноябре преобладало понижательное движение, максимумы и минимумы которого хорошо вписывались в уровни. На росте в конце 2017 г. цена выходит из падающей формации. Текущий год открывается выходом выше 42 р. Но цена там продержалась недолго - на прошлой неделе ее вернули под это сопротивление. Текущая консолидация пока еще находится близко от уровня и не нарушает форму декабрьского роста. Если цена снизится к 40 р., то возможен переход в боковое движение.

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Короткие позиции можно открывать, если текущая консолидация раскроется вниз. К длинным позициям стоит присматриваться, если цена выйдет выше 42 р.

Торговая идея: "Роснефть" ROSN

Ралли в начале текущего года привело бумагу к зоне сопротивления 328 – 338 р. Первый откат от нижней границы сопротивления (в прошлую пятницу) обозначил локальную поддержку в районе 320 р. Во второй половине пятницы пошел отскок, который пытались продолжить на открытии вчерашних торгов. Но быков быстро остудили, и первый бар вчерашнего дня на внутридневном графике получился в форме шипа. К концу торгов бумагу опустили на локальную поддержку 320 р. Таким образом, имеем двойное касание среднесрочной зоны сопротивления в форме двойной вершины. Усиливающий момент – шип на второй вершине. Если фигура раскроется вниз, то можно открывать короткие позиции. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия короткой позиции:

1. Продажа в зоне 317,3 р.,

2. Тейк-профит: зона 290 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,

3. Стоп-лосс: 326,1 р.

4. Сигнал действителен, пока цена находится ниже уровня 325 р.

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