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Рубль по-прежнему имеет все шансы протестировать отметку 56 за доллар


Рынки
Сергей Дроздов
Сергей Дроздов
аналитик ГК "Финам"
 
Европейские фондовые площадки незначительно снизились по итогам торгов в понедельник в отсутствие заокеанских игроков на опасениях, что ЕЦБ может полностью завершить программу количественного смягчения осенью текущего года.

Так, по словам члена совета управляющих ЕЦБ Ардо Ханссона, регулятор не видит в росте единой европейской валюты угрозы ожидаемой инфляции и может повысить ключевую процентную ставку уже в первом полугодии до завершения программы реинвестирования.

Сегодня после длинных выходных откроются фондовые площадки США, где основными ньюсмейкерами станут банки Goldman Sachs, Citigroup и Bank of America, которые опубликуют свои финансовые результаты в рамках стартовавшего сезона отчетов.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов прибавили 0,6%, пробив уровень $70, и закрылись на отметке $70,23 на фоне продолжающегося оптимизма вокруг сделки ОПЕК, в рамках которой страны участницы выступают за сохранение ее параметров до конца 2018 года.

В свою очередь Патрик Пуянне, возглавляющий французской нефтегазовой концерн Total, на энергетическом саммите, проходящем в Абу-Даби, выразил мнение о том, что ОПЕК+ даже при ценах свыше $70 необходимо придерживаться достигнутого соглашения.

Очередная министерская встреча по мониторингу сделки ОПЕК+ пройдет в эти выходные в Омане.

На данный момент локальными поддержками Brent выступают $69,50 и $68,60, сопротивление расположено на уровне $71, однако на мой взгляд, игрокам на повышение уже стоит проявлять осторожность в связи с растущими рисками коррекции.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2261,53 п. потеряв 0,03%. В текущей ситуации локальная поддержка по-прежнему расположена на отметке 2240 п. и основная 2200 п., ближайшее сопротивление-2280 п. и основное 2294 п.

В свою очередь локальной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступает 127000 п. и основной 126000 п., закрепление под которой может спровоцировать продажи. Сопротивление в текущей ситуации находится на уровне 128000 п.

Рубль по итогам торговой сессии понедельника закрылся на отметке 56,32, укрепившись на 0,46% по отношению к доллару США. В настоящий момент локальным сопротивлением в паре все так же выступает 56,80 и основным 57,50. Поддержка и она же основная цель укрепления расположена на отметке 56.

Вчера Минфин провел первые в этом году валютные интервенции для пополнения госрезервов, которые будут проводиться вплоть до 6 февраля объемом 15 миллиардов рублей в день. Всего на покупку валюты выделено 257 миллиардов рублей в январе. Однако если цены на нефть сохранятся на уровне выше 60 долларов за баррель, то на интервенции в текущем году ведомство Антона Силуанова может потратить 2,8 триллиона рублей.

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