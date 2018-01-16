FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Теханализ по-прежнему позволяет диагностировать восходящий тренд по индексу РТС


Рынки
Антон Старцев
Антон Старцев
ведущий аналитик ИФ "Олма"
 
В понедельник высоколиквидные бумаги торговались преимущественно в плюсе, но активность покупателей на рынке в целом была не столь выраженной, как ранее – сказалось уменьшение присутствия нерезидентов из-за выходного в США.

Между тем «тестирование» психологически важной отметки $70 за баррель по фьючерсам на нефть Brent и продолжение ослабления доллара США стали факторами сохранения спроса на российские бумаги. В итоге Новатэк (NVTK) подорожал на 1.6%, Мечел (MTLR) – на 1.5%, ММК (MAGN) – на 0.9%. Тем временем акции Магнита (MGNT) подешевели на 1.8% - поводом к продажам могло стать сообщение Metro AG о снижении выручки в РФ по сопоставимым магазинам на 9% год-к-году по итогам четвертого квартала прошедшего года, что может подразумевать слабый предновогодний сезон для сектора розничной торговли в целом.

Во втором эшелоне продолжается повышение. по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Коршуновского ГОКа (KOGK) подорожали на 10.1%, банка Возрождение (VZRZ) – на 8.2%, Костромской сбытовой компании (KTSB) – на 6.5%.

В США торги в понедельник не проводились по случаю Дня М. Л. Кинга мл., сегодня фьючерсы на индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские индексы закрылись в небольшом минусе, по азиатским индексам наблюдается повышение.

Внешний фон остается сравнительно благоприятным для российского рынка, но развитие ситуации в течение дня во многом зависит от успешности закрепления цены нефти выше $70 за баррель по фьючерсам на Brent.

Данные технического анализа по-прежнему позволяют диагностировать восходящий тренд по индексу РТС, но отдельные индикаторы указывают на локальную «перекупленность».

На валютном рынке курс доллара остается под давлением, но влияние внешнего фона отчасти компенсируется покупками валюты Минфином РФ (как сообщалось ранее, Минфин планирует покупать валюту на сумму более 15 млрд. руб. в день в период с 15 января по 6 февраля), поэтому мы не ожидаем, что пара доллар-рубль окажется сильно ниже уровня 56.5 в краткосрочной перспективе.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ