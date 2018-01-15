FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Рубль не готов идти за нефтью


Рынки
Силуэты
Аналитики Райффайзенбанка
 
С начала этого года нефть преподнесла сюрприз, подорожав почти на 3 долл. до 70 долл./барр., Brent (что стало реакцией на сокращение коммерческих запасов нефти в США), но рубль укрепился всего на 1,2 руб. (до 56,3 руб./долл.), в результате рублевая цена нефти продолжила рост, достигнут 3950 руб./барр., Brent (то есть, по сути, произошло ослабление рубля в сравнении с нефтью).

Такая слабая динамика валютного курса нетипична для первого месяца года, на который приходится максимальное сальдо счета текущих операций (~20% от всего годового сальдо), и в частности, отличается от динамики, которая наблюдалась в январе 2017 г., когда рубль укрепился на 2 руб. (до 60 руб./долл.) при стабильной нефти (рублевая цена нефти снизилась).

По нашему мнению, это может быть обусловлено главным образом дефицитом валютной ликвидности (в последние рабочие дни прошлого года участникам пришлось привлечь 4 млрд долл. по валютному свопу у регулятора, при этом спред RUONIA - FX swap превышал 300 б.п.), возникшим из-за выплат по внешнему долгу и традиционного закрытия нерезидентами валютного финансирования российских банков на конец года/отчетную дату, а также заметно возросшим объемом покупок валюты Минфином (3,5 млрд долл. в декабре против 2,1 млрд долл. в ноябре).

По нашим оценкам, в январе сальдо счета текущих операций может достичь ~20 млрд долл., что заметно превышает объем интервенций Минфина (~4,4 млрд долл.), остальное может быть направлено на выплаты по внешнему долгу (в январе погашается ~4 млрд долл. без учета внутригрупповой задолженности) и пополнение ликвидной позиции банков.

По мере восстановления уровня ликвидности (благодаря высоким ценам на нефть и сезонно высокому сальдо счета текущих операций) в 1 кв. мы ожидаем снижения стоимости валютной ликвидности (=сужения базиса) до минимальных значений (<50 б.п. по спреду RUONIA - FX swap) в предположении отсутствия санкций на госдолг РФ (при этом наибольшая вероятность введения санкций, по нашему мнению, приходится на период до президентских выборов).

В то же время мы не ожидаем заметного укрепления рубля от текущих уровней к доллару и снижения рублевой цены нефти, что обусловлено главным образом интервенциями Минфина в рамках вступившего с 1 января в силу нового бюджетного правила, а также повышением долларовых процентных ставок, при этом позитивный фактор сезонности несильно проявится из-за дефицита валютной ликвидности в банковской системе и ожидания прояснения вопроса санкций.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ