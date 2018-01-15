Рубль не готов идти за нефтью

Такая слабая динамика валютного курса нетипична для первого месяца года, на который приходится максимальное сальдо счета текущих операций (~20% от всего годового сальдо), и в частности, отличается от динамики, которая наблюдалась в январе 2017 г., когда рубль укрепился на 2 руб. (до 60 руб./долл.) при стабильной нефти (рублевая цена нефти снизилась).

По нашему мнению, это может быть обусловлено главным образом дефицитом валютной ликвидности (в последние рабочие дни прошлого года участникам пришлось привлечь 4 млрд долл. по валютному свопу у регулятора, при этом спред RUONIA - FX swap превышал 300 б.п.), возникшим из-за выплат по внешнему долгу и традиционного закрытия нерезидентами валютного финансирования российских банков на конец года/отчетную дату, а также заметно возросшим объемом покупок валюты Минфином (3,5 млрд долл. в декабре против 2,1 млрд долл. в ноябре).

По нашим оценкам, в январе сальдо счета текущих операций может достичь ~20 млрд долл., что заметно превышает объем интервенций Минфина (~4,4 млрд долл.), остальное может быть направлено на выплаты по внешнему долгу (в январе погашается ~4 млрд долл. без учета внутригрупповой задолженности) и пополнение ликвидной позиции банков.

По мере восстановления уровня ликвидности (благодаря высоким ценам на нефть и сезонно высокому сальдо счета текущих операций) в 1 кв. мы ожидаем снижения стоимости валютной ликвидности (=сужения базиса) до минимальных значений (<50 б.п. по спреду RUONIA - FX swap) в предположении отсутствия санкций на госдолг РФ (при этом наибольшая вероятность введения санкций, по нашему мнению, приходится на период до президентских выборов).

В то же время мы не ожидаем заметного укрепления рубля от текущих уровней к доллару и снижения рублевой цены нефти, что обусловлено главным образом интервенциями Минфина в рамках вступившего с 1 января в силу нового бюджетного правила, а также повышением долларовых процентных ставок, при этом позитивный фактор сезонности несильно проявится из-за дефицита валютной ликвидности в банковской системе и ожидания прояснения вопроса санкций.