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Мнения аналитиков

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После IPO SoftBank Group сможет сфокусироваться на развитии Vision Funds


Рынки
Вадим Меркулов
Вадим Меркулов
старший аналитик ИК "Фридом Финанс"
 
SoftBank Group планирует спин-офф своего коммуникационного подразделения SoftBank Corp. путем первичного размещения его бумаг.

IPO SoftBank Corp. пройдет на Токийской и, возможно, на Лондонской бирже ориентировочно в третьем-четвертом квартале текущего года.

Разместить компания намерена только 30% акций, так что японская инвестиционная группа сохранит за собой контрольный пакет из 70% бумаг. Размещение оценивается в $18 млрд.

Ожидаю, что спин-офф улучшит операционные результаты всей компании и поможет ей эффективнее распределять ресурсы.  IPO также позволит SoftBank привлечь дополнительное финансирование, не увеличивая долг и не размывая долю в стартапах. Текущий долг корпорации составляет $133 млрд, порядка 60% этой суммы можно оставить на балансе телекоммуникационной компании. Это улучшит показатели ликвидности и даст SoftBank Group сфокусироваться на создании Vision Funds, которые специализируются на инвестициях в новые технологии, искусственный интеллект, робототехнику и интернет вещей. 

SoftBank Corp. также может улучшить свои позиции из-за благоприятной конъюнктуры на японском рынке. Реальный ВВП Японии в 3-м квартале 2017 года повысился на 2,5%. Причем экономика страны непрерывно росла семь кварталов подряд, чего не было с 1994 года. Самое примечательное, что в Японии наконец ожидается рост инфляции до 0,85%.

Таким образом, даже если инвестиционная группа использует IPO не только для привлечения финансирования, но и для перемещения большей части долга, это не приведет к заметному ухудшению показателей коммуникационного бизнеса фирмы. Я считаю, что планируемое IPO будет полезно как для материнской, так и для дочерней компании.

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