Клиентская активность: итоги 2017 года

Во 2П17 Brent подорожала на 50% до $67/барр., и ожидания укрепления рубля способствовали росту вложений в российскую валюту, хотя общий объем денежных позиций упал. Неудивительно, что крупнейшие позиции в акциях имели место в нефтегазовом и металлургическом секторах, которые характеризуются лучшей ликвидностью и капитализацией акций в свободном обращении. В 2017 появилось много дивидендных историй, поэтому в фокусе розничных инвесторов были отдельные компании крупной капитализации с высокими дивидендами.

Инструменты с фиксированной доходностью – фавориты, интерес к акциям упал

В 2017 доля акций в общем портфеле розничных инвесторов упала на 23 пп. Инвесторы много ожидали от 2017 после удачного для акций 2016 (индекс РТС +54%) и победы Трампа на выборах в США. Тем не менее рынок упал в 1П17 (РТС -18%) на фоне ухудшения российско-американских отношений, что привело к снижению интереса к акциям. На первый план вышли инструменты с фиксированной доходностью – доля облигаций подскочила на 17 пп, а евробондов – на 4 пп. Доходности продолжали падать в течение года на фоне снижения инфляции и процентных ставок ЦБ.

Вложения в рубль выросли, но общий объем денежных позиций упал

В 2017 розничные инвесторы сократили общую долю денежных позиций на 27%. Это было вызвано снижением позиций в долларах и евро на 74% и 64% соответственно, которое перевесило рост вложений в рубли на 41%. Хотя курс рубля был волатильным, колеблясь в диапазоне 55.8-61.3/долл., ралли в ценах на нефть во 2П17 (Brent + 50% с $45 до $67/барр.) способствовало ожиданиям укрепления рубля и росту аппетита к национальной валюте. Интересно, что вложения в другие валюты значительно упали.

Самые большие позиции в акциях: нефть и газ и металлы

В сегменте акций самыми популярными у розничных инвесторов в 2017 были нефтегазовый и металлургический секторы, со средними долями 28% и 22% в месяц соответственно, за ними следовали секторы электроэнергетики (18%) и финансов (17%). Такие доли соответствуют высокой капитализации и ликвидности секторов, на наш взгляд. Чистые длинные позиции в акциях были волатильными, упав на 10-15% во 2К17, но стабилизировались во 2П17.

Наиболее (ROSN, SBER) и наименее (OGKB, MSNG) торгуемые акции

Среди наиболее ликвидных акций Роснефть и Сбербанк демонстрировали наибольшую активность благодаря высокой ликвидности и привлекательности в своих секторах. Акции М.Видео также активно торговались в связи приобретением САФМАР и офертой. Среди наименее торгуемых акций были ОГК-2, Мосэнерго и Распадская. Для оценки объема торговой активности мы используем спред между минимальными и максимальными месячными позициями в акциях и делим его на среднее число акций в портфелях инвесторов за год.

Стиль инвестирования: компании с крупной капитализацией и высокими дивидендами

В 2017 появилось много привлекательных дивидендных историй, и стиль инвестирования розничных клиентов был смещен в сторону компаний крупной капитализации с дивидендными возможностями, таких как Северсталь (дивидендная доходность 2018П − 9.0%). Кроме того, инвесторы принимали во внимание свои ожидания относительно валютного курса и переключались с компаний, на которые не влияет изменение курса, популярных в 1К17, на компании, которым выгоден сильный рубль, во 2К-3К, а затем вернулись к нейтральным компаниям.