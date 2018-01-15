Профицит текущего счета в декабре составит $6 млрд

Согласно предварительной оценке ЦБ РФ, за 11м17 профицит текущего счета составил 35,6 млрд долл. Таким образом, в октябре–ноябре показатель должен был составить около 13,2 млрд долл., а в декабре (по нашей оценке) – 6 млрд долл.

В результате суммарный профицит текущего счета за весь 2017 г. должен оказаться на уровне чуть выше 41 млрд долл., что согласуется с оценкой, озвученной ЦБ РФ в Докладе по денежно-кредитной политике за 4к17.

В то же время следует отметить, что с тех пор как Россия перешла к режиму плавающего валютного курса, публикация данных платежного баланса, как правило, не оказывает существенного влияния на рынок.

Что касается недельной инфляции, то мы оцениваем ее примерно в 0,1–0,2%, что дает 2,3–2,4% в годовом сопоставлении.