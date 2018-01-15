Мало что может помешать паре доллар-рубль в ближайшие дни направиться к отметке 56

В начале текущей недели главным фактором для российских активов станут попытки цен на нефть преодолеть рубеж $70/барр.: сегодня ночью котировки Брент второй раз за несколько дней поднимались выше этой отметки.

Примечательно, что с момента возобновления торгов на российских площадках после новогодних каникул рубль по темпам укрепления отставал от других валют развивающихся рынков, несмотря то, что в первую неделю января российская валюта пыталась догнать аналоги, а цены на нефть шли вверх. Мы полагаем, что укреплению рубля препятствует тревога, связанная с тем, что до конца января в США будет представлен доклад о целесообразности введения новых санкций против России.

Еще одним ограничивающим фактором являются покупки Минфином иностранной валюты, ежедневный объем которых составляет $265 млн.

Впрочем, несмотря на нервозность, связанную с санкциями, спред пятилетнего суверенного CDS продолжает уменьшаться и сейчас составляет менее 110 б. п. - это ниже уровня, наблюдавшегося в 2014 году, до украинского кризиса. Более того, это минимальное значение с 2008 года - последний раз такие уровни были зафиксированы незадолго до краха Lehman Brothers. Достижение этого рубежа - знаменательное событие, свидетельствующее о восстановлении доверия инвесторов к России благодаря стабильной и прозрачной бюджетной и денежно-кредитной политике.

С технической точки зрения, мало что может помешать паре USD/RUB в ближайшие дни направиться к уровню 56. Однако его достижение может показаться инвесторам привлекательным моментом для покупок американской валюты.



