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Позитивный фон, но риски нарастают


Рынки
Силуэты
Аналитики ФГ БКС
 
Инвесторы на глобальных рынках, похоже, игнорируют негативные сигналы о ценах на сырьевые товары, в частности рост числа буровых установок и тот факт, что погодный фактор вскоре может перестать поддерживать рынки.

Таким образом, внешний фон складывается позитивно для российского рынка, особенно с учетом начала налогового периода (что продолжит оказывать поддержку рублю), а также планов Лукойла погасить казначейские акции и начать программу обратного выкупа, что будет способствовать росту фондовых индексов. Тем не менее риски коррекции устанавливаются, и любой отрицательный сигнал может стать ее катализатором. Сегодня объемы торгов, вероятно, будут невысокими, поскольку рынки США закрыты.

Стратегия: пересмотр MSCI Russia 10/40 – умеренно негативно для LKOH, GAZP, TATN, GMKN и позитивно для MBT, NLMK, ALRS. Мы считаем, что последствия пересмотра будут ограниченными из-за отсутствия каких-либо пассивных потоков, однако мы видим наибольшее негативное влияние для LKOH, GAZP, TATN и GMKN, умеренно позитивное – для MBT, NLMK и ALRS.

Лукойл: возможно погашение казначейских акций и выкуп – позитивно. Погашение казначейских акций может повысить free float до 56% с 49%, и размер дивиденда на акцию на 13%, что создает потенциал роста котировок на 10%. 

Транснефть: дивиденды в 2018 г. могут остаться на уровне прошлого года – негативно. Выплата дивидендов в размере RUB 60 млрд предполагает доходность порядка 4.6% и может вызвать негативную реакцию, поскольку в текущей оценке заложен коэффициент выплат на уровне 35% по МСФО, а некоторые инвесторы ожидают выплаты 50% по МСФО за 2017 г.

Генерирующие компании: Минэнерго предложило механизм модернизации – умеренно позитивно для отношения инвесторов. Хотя предложение Минэнерго еще не было одобрено правительством, внедрение механизма целевой поддержки (наподобие ДПМ, который применяется к новым мощностям) должно повысить потенциальную доходность проектов модернизации мощностей.

ЛСР: прогноз операционных результатов за 4К17 – рост продаж. Годовой прогноз компании предполагает существенный рост продаж в последнем квартале г/г, и внимание инвесторов будет сосредоточено на показателях за 4К17. Таким образом, результаты хуже ожиданий, вероятно, вызовут негативную реакцию рынку.

Автомобильный рынок: рост впервые за пять лет – продажи в 2017 г. +12%, позитивно. Данные подтверждают текущее восстановление российской экономики, однако вопросы в части госрегулирования вносят неопределенность в перспективы на 2018 г.

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