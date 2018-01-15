На волне роста цены нефти: последствия для нефтегазового сектора

Тон задавали акции нефтегазового сектора. Теперь вопрос заключается в том, остался ли в секторе потенциал роста. Мы считаем, что рынок лишь частично учитывает в котировках текущую цену нефти. По нашим оценкам, недавнее подорожание сорта Брент с $60/барр. до $69/барр. обещает увеличение прибыли в секторе примерно на 30%, в результате чего коэффициент "цена/прибыль" сектора опустится до рекордно низких значений.

Дорогая нефть и стабильный рубль - идеальное сочетание для нефтегазового сектора. Введение новой версии бюджетного правила в этом году должно существенно снизить зависимость рубля от стоимости нефти. Минфин в ближайшие три недели приобретет $4,5 млрд., и масштабные валютные интервенции будут продолжаться. Это значит, что скачок цены на нефть не приведет к укреплению рубля, благодаря чему российский нефтегазовый сектор оказывается в исключительно благоприятных условиях.

Недавнее повышение цены на нефть может увеличить прибыль энергетического сектора на 30%. По нашим оценкам, скачок стоимости нефти с $60/барр. почти до $70/барр. приведет к увеличению прибыли отдельных компаний на 20-50%. Коэффициент "цена/прибыль" сектора должен опуститься до рекордно низкого уровня (менее 4). Акции российского нефтегазового сектора сейчас торгуются с рекордными дисконтами в 75-80% к глобальным аналогам.

Рынок по-прежнему исходит из прогноза цены нефти в $55/барр. Консенсус-значение коэффициента "цена/прибыль 2018о" для индекса MSCI Russia Energy сейчас составляет 5,8, а значит, аналитики исходят из средней цены нефти в $55/барр. на 2018 год. Если стоимость нефти останется на текущем уровне, то нам предстоит волна повышения прогнозов прибыли.