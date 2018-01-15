FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

На волне роста цены нефти: последствия для нефтегазового сектора


Commodities / Рынки
Силуэты
Аналитики Sberbank Investment Research
 
В первые две недели нового года Россия показала лучшую динамику среди мировых рынков благодаря растущей стоимости нефти.

Тон задавали акции нефтегазового сектора. Теперь вопрос заключается в том, остался ли в секторе потенциал роста. Мы считаем, что рынок лишь частично учитывает в котировках текущую цену нефти. По нашим оценкам, недавнее подорожание сорта Брент с $60/барр. до $69/барр. обещает увеличение прибыли в секторе примерно на 30%, в результате чего коэффициент "цена/прибыль" сектора опустится до рекордно низких значений.

Дорогая нефть и стабильный рубль - идеальное сочетание для нефтегазового сектора. Введение новой версии бюджетного правила в этом году должно существенно снизить зависимость рубля от стоимости нефти. Минфин в ближайшие три недели приобретет $4,5 млрд., и масштабные валютные интервенции будут продолжаться. Это значит, что скачок цены на нефть не приведет к укреплению рубля, благодаря чему российский нефтегазовый сектор оказывается в исключительно благоприятных условиях.

Недавнее повышение цены на нефть может увеличить прибыль энергетического сектора на 30%. По нашим оценкам, скачок стоимости нефти с $60/барр. почти до $70/барр. приведет к увеличению прибыли отдельных компаний на 20-50%. Коэффициент "цена/прибыль" сектора должен опуститься до рекордно низкого уровня (менее 4). Акции российского нефтегазового сектора сейчас торгуются с рекордными дисконтами в 75-80% к глобальным аналогам. 

Рынок по-прежнему исходит из прогноза цены нефти в $55/барр. Консенсус-значение коэффициента "цена/прибыль 2018о" для индекса MSCI Russia Energy сейчас составляет 5,8, а значит, аналитики исходят из средней цены нефти в $55/барр. на 2018 год. Если стоимость нефти останется на текущем уровне, то нам предстоит волна повышения прогнозов прибыли.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ